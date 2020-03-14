İSKİ'den bilinçli su tüketimi kampanyası

Küresel İklim Değişikliğinin etkilerine bağlı olarak su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önemi, dünyada her geçen gün artıyor.

Muslukların açık bırakılarak boşa akıtılmaması, banyo yaparken, traş olurken, diş fırçalarken, bulaşık yıkarken ve araç yıkarken suyun israf edilmeden kullanılması kaynaklarımız ve geleceğimiz için büyük önem arz ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi de (İSKİ) buradan hareketle, çocukların da yer aldığı bir kamu spotu filmi hazırladı.

Şarkıcı Buray'ın da yer aldığı filmde, okulda muslukların boşa akıtılmaması üzerine kurulu bir senaryo yer alıyor.

Kampanyayla birlikte, yüzde 10'luk bir tasarruf hedefleyen İSKİ, günde ortalama 300 bin metreküp suyu korumayı amaçlıyor.

İSKİ'DEN SU TASARRUFU YÖNTEMLERİ

Meyve ve sebzeler sürekli akan suyun altında değil, bir kapta su içinde yıkanabilir. Ardından bu su, çiçek sulama vb işlemler için de kullanılabilir.

Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkama yerine makinede yıkanmalıdır. Makine tercihlerinde ise A+ kategorisinde tasarruf sağlayan cihazlar tercih edilmelidir.

Banyo ve duş süreleri kısaltılarak önemli miktarda su tasarrufu sağlanabilir.

Araç yıkamalarında sürekli akan sular yerine geri dönüşümü de olan otomatik yıkama makineleri tercih edilmelidir.

El yıkama, diş fırçalama ve tıraş olma sırasında sular sürekli olarak boşa akıtılmamalıdır.

Bahçe sulamalarında, özellikle yaz aylarında buharlaşmanın etkisini azaltmak için sabahın erken saatleri ile akşamın geç saatleri tercih edilmelidir.

Dahili tesisatlarda su kaçaklarının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

Musluk bataryaları ile duş başlıkları, tazyikli su akmasını sağlayan ürünler ile değiştirilebilir.

Bulaşık ve çamaşırlar makineler sık yıkama yerine, dolduğu zamanlarda yıkanmalı ve ekonomik modlar tercih edilmelidir.

Banyo ve tuvaletlerde gereksiz sifon çekilmemeli, küçük rezervuarı olan ürünler tercih edilmelidir. Şayet bu da mümkün değilse, rezervuarlar içerisine 1 litrelik şişe konabilir ve her sifon çekiminde 1 litre su tasarrufu sağlanabilir.