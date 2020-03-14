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Böbrek hastalarına koronavirüsten korunma önerileri

Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, böbrek hastalarının koronavirüste risk grubunda olduğuna dikkati çekerek, bu kişilerin mutlaka maske kullanması ve kalabalık toplantılara katılmaması gerektiğini bildirdi.
 14 Mart 2020 21:44
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Böbrek hastalarına koronavirüsten korunma önerileri

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, böbrek hastalarının koronavirüste risk grubunda olduğuna dikkati çekerek, bu kişilerin mutlaka maske kullanması ve kalabalık toplantılara katılmaması gerektiğini bildirdi.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kantarcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun pandemiye dönüştüğünü anımsattı.

Böbrek tutulumunun bu enfeksiyonda sık görüldüğünün tespit edildiğini aktaran Kantarcı, gelişebilecek akut böbrek hasarının, yaşam kaybı riski için bağımsız bir belirleyici olduğunu kaydetti.

Kronik böbrek hastalığı olanlarda bu enfeksiyonun genel etkileriyle ilgili henüz yeterli çalışma bulunmadığına işaret eden Kantarcı, "Kronik böbrek, diyaliz ve böbrek nakli hastaları ile diğer farklı sorunlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların, endişe oluşturmadan ama gerekli tüm önlemleri alarak korunmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Kantarcı, Kovid-19 için riskli grupta kabul edilen böbrek hastaları ve nakil geçiren kişilerin enfeksiyondan korunması için alması gereken önlemleri anlattı.

Bu enfeksiyonun hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıkları diğer kişilerin solunum yoluyla almaları veya bu damlacıklardan yayılan virüslerin olduğu yüzeylere temastan sonra ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesiyle bulaştığını belirterek, "Bu nedenle mümkün olduğunca elleri yüz ve gözlere sürmemeye dikkat edilmeli." uyarısında bulundu.

"Kalabalık ortamlardan kaçınılmalı"

Böbrek hastalarının bu dönem içinde mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özen göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Kantarcı, şunları kaydetti:

"Eğer zorunlu olarak toplu taşıma araçlarına binilecekse mutlaka gerekli önlemler alınmalı. Maske kullanılmalı ve el dezenfektanıyla eller temizlenmeli. Bununla birlikte kalabalık toplantılara katılmamalı ve böyle ortamlarda bulunmamalı. Bu kişiler, yurt dışına yolculuğa çıkmamalı ve son iki hafta içinde yurt dışından gelen kişilerle temastan kaçınmalı."

Organ nakli olmuş ve nefrit nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan hastaların pandemik durum süresince acil tıbbi gereklilik dışında hastane ve sağlık kuruluşlarına gitmemeleri gerektiğini belirten Kantarcı, hastaların, ilaç dozları ve gelişen klinik durumlarıyla ilgili merkezlerle telefon veya e-postayla iletişimini sürdürmesi uyarısında bulundu.

"Diyalize gelmeden önce maske takın"

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Kantarcı, ateş, öksürük gibi belirtileri olan organ nakli olmuş ya da diyaliz hastalarının ilgili merkezler ya da diyaliz ünitelerin yönlendirmelerine göre hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Ellerin sürekli su ve sabunla yıkanması gibi hijyen kurallarının yanı sıra bu hastaların insanlarla temas halindeyken mutlaka maske kullanması gerektiğine dikkati çeken Kantarcı, "Diyalize gelmeden önce hastalar maske takmalı. Kullanılan maskeler her zaman ağzı kapaklı çöplere atılmalıdır. Maske takma ve çıkartma sonrası eller 30 saniye süreyle sabunla yıkanmalıdır." bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı
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