1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Virüsle mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız"
 14 Mart 2020 21:39
Yazdır
'Tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlara sağlayacaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Kovid-19 gündemiyle toplandığını duyurdu.

Toplantıda, süreçten etkilenebilecek sektörleri desteklemek ve piyasaları güçlendirmek amacıyla uygulayacakları yol haritasını tüm yönleriyle ele aldıklarını belirten Albayrak, "Virüsle mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AVM'lerin çalışma süresi kısaltıldı
14 Mart 2020 19:42		 Ordu'nun doğal su kaynağı ekonomiye kazandırılacak
14 Mart 2020 19:08
Termal kameralara yoğun ilgi! Otomobil fiyatlarını geçti
14 Mart 2020 18:38		 Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu
14 Mart 2020 16:31
Tüketiciye, 'kriz fırsatçılarını ihbar edin' çağrısı
14 Mart 2020 15:44		 Türkiye 14 ülkeye kapılarını kapattı
14 Mart 2020 15:15
'Maskede fiyat oynaklığı arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmıyor'
14 Mart 2020 12:22		 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Kovid-19 için 1 milyar avroluk finansman paketi
13 Mart 2020 23:24
Oda ve borsalardan açıklama: Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız
13 Mart 2020 21:56		 Tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
13 Mart 2020 12:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Fenerbahçe'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı21:53 - İstanbul'da metro seferlerinde aksama21:48 - 12 yaşında 304'üncü ameliyatını oldu21:44 - Böbrek hastalarına koronavirüsten korunma önerileri21:39 - 'Tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız'21:35 - ByLock kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı21:31 - İSKİ'den bilinçli su tüketimi kampanyası21:25 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı21:20 - Şanlıurfa Valisi: 1 ay boyunca kahvehanelere gitmeyin21:16 - Kovid-19'a yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşti
21:14 - Bakan Selçuk'tan, velilere uyarı21:12 - 130 yıllık tren istasyonu geleceğini bekliyor21:08 - Romanya'da OHAL ilan edildi21:04 - Trump koronavirüs testi yaptırdı21:00 - Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı20:54 - Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kuruldu20:50 - Valilikten 'koronavirüs bahanesiyle hırsızlık' uyarısı20:02 - Ulaştırma Bakanlığı, 11 ülkeye uçuşları askıya aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Evden eğitim böyle olacak
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı
İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyada gündem oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çekirge istilası 1
kamu personelinin yurtdışına çıkışlarının durdurulması 1
2 ay direnelim,yazın virüsün etkisi geçiyor 1
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 3
tyrese rice 1
kolonya 2
kolonyanın karaborsaya düşmesi 2
ingiltere premier ligi 1
Fırsatçılık 2
messiah 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam