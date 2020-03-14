1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
 14 Mart 2020 21:53
Yazdır
İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Metro seferleri, Yenikapı-Bakırköy arasında yapılırken, Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında, İETT otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor. Arızayı gidermek için çalışmalar devam ediyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
130 yıllık tren istasyonu geleceğini bekliyor
14 Mart 2020 21:12		 Depremde hasar gören evin mahzeninde küpler bulundu
14 Mart 2020 17:33
Soğuklar geri geliyor. Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek
14 Mart 2020 14:08		 İstanbul'da, toplu ulaşımı kullanım oranı %17 düştü
14 Mart 2020 11:35
İBB'den mangala yasak geliyor
13 Mart 2020 22:12		 Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Kar geliyor
13 Mart 2020 19:50
Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
13 Mart 2020 17:58		 Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi
13 Mart 2020 17:40
8 aylık kolonya stoğu bir günde bitti
13 Mart 2020 16:06		 Meteorolojiden İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için 'soğuk hava' uyarısı
13 Mart 2020 15:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Fenerbahçe'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı21:53 - İstanbul'da metro seferlerinde aksama21:48 - 12 yaşında 304'üncü ameliyatını oldu21:44 - Böbrek hastalarına koronavirüsten korunma önerileri21:39 - 'Tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız'21:35 - ByLock kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı21:31 - İSKİ'den bilinçli su tüketimi kampanyası21:25 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı21:20 - Şanlıurfa Valisi: 1 ay boyunca kahvehanelere gitmeyin21:16 - Kovid-19'a yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşti
21:14 - Bakan Selçuk'tan, velilere uyarı21:12 - 130 yıllık tren istasyonu geleceğini bekliyor21:08 - Romanya'da OHAL ilan edildi21:04 - Trump koronavirüs testi yaptırdı21:00 - Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı20:54 - Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kuruldu20:50 - Valilikten 'koronavirüs bahanesiyle hırsızlık' uyarısı20:02 - Ulaştırma Bakanlığı, 11 ülkeye uçuşları askıya aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Evden eğitim böyle olacak
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı
İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyada gündem oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye'de 2.corona virüsüne rastlanılması 2
13.03.2020 beşiktaş kulübü tweeti 1
kamu personelinin yurtdışına çıkışlarının durdurulması 1
çekirge istilası 1
nedir bu BES 4
kolonya 2
corona virüsü sebebiyle marketlerin talan edilmesi 1
zalgiris kaunas 1
otogarın ana baba günü olması 1
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 4
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam