İstanbul'da metro seferlerinde aksama
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
|14 Mart 2020 21:53
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Metro seferleri, Yenikapı-Bakırköy arasında yapılırken, Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında, İETT otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor. Arızayı gidermek için çalışmalar devam ediyor.
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