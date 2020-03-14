Fenerbahçe'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı
Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
|14 Mart 2020 22:00
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Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Bajic kaydetti.
Ev sahibi ekipte 67. dakikada Skubic ve 76. dakikada Ömer Ali Şahiner kırmızı kart gördü.
Konyaspor bu galibiyetle birlikte puanını 26'ya yükseltti.
Fenerbahçe'de ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 40 puanda kaldı.
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