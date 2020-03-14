BAE, Türkiye dahil 4 ülkeye uçuşları askıya aldı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 17 Mart Salı günü itibarıyla Türkiye, Irak, Lübnan ve Suriye'ye yapılacak uçuşların askıya alınacağını duyurdu.
|14 Mart 2020 22:10
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 17 Mart Salı günü itibarıyla Türkiye, Irak, Lübnan ve Suriye'ye yapılacak uçuşların askıya alınacağını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye 17 Mart Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı.
BAE yönetiminin uçuşları askıya aldığı ülkeler arasından Türkiye ile birlikte Irak, Lübnan ve Suriye de var.
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