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BAE, Türkiye dahil 4 ülkeye uçuşları askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 17 Mart Salı günü itibarıyla Türkiye, Irak, Lübnan ve Suriye'ye yapılacak uçuşların askıya alınacağını duyurdu.
 14 Mart 2020 22:10
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BAE, Türkiye dahil 4 ülkeye uçuşları askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 17 Mart Salı günü itibarıyla Türkiye, Irak, Lübnan ve Suriye'ye yapılacak uçuşların askıya alınacağını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye 17 Mart Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı.

BAE yönetiminin uçuşları askıya aldığı ülkeler arasından Türkiye ile birlikte Irak, Lübnan ve Suriye de var.
Memurlar.Net
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