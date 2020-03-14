1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ali Babacan: Davutoğlu ile ciddi bir ayrışmamız var

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile AK Parti hükümetinde birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, "Tarz, üslup, metot, yani oralarda ciddi bir ayrışmamız var. Onun için bir arada olmak mümkün olmadı" dedi.
 14 Mart 2020 22:14
Yazdır
Ali Babacan: Davutoğlu ile ciddi bir ayrışmamız var

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Yeni parti kurma sürecinde neden eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket etmediklerine açıklık getiren Babacan, şunları söyledi:

"Ahmet Bey'le tanışmamız 2002. Hükümetin ilk kurulduğu yıllar. Daha önce tanımıyordum ama iyi bir ilim adamı olarak, saygın bir ilim adamı olarak sadece ismen duymuştum. Daha sonra yakın çalıştık, çok yakın çalıştık. Ancak bu AK Parti'den ayrılma, daha sonra yeni bir hareket başlatma. Yani şöyle sürece bakarsınız aslında sürecin başlangıcı, yöntem, kronoloji tamamen farklı seyrediyor bugüne kadar.

'Ortak görüşler tabii ki olabilir'

Türkiye'deki sorunların tespiti konusunda ortak görüşler tabii ki olabilir, ama nasıl bir Türkiye görmek istiyoruz ve bunu nasıl bir ekiple yapmak istiyoruz? Bu önemli. Yine nihai hedefler çok önemli. Tarz, üslup, metot, yani oralarda ciddi bir ayrışmamız var. Onun için bir arada olmak mümkün olmadı."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı ile 'görüştü
14 Mart 2020 22:41		 Avrupa'dan dönmek isteyen vatandaşlara 'THY ile temasa geçin' uyarısı
14 Mart 2020 22:36
Şanlıurfa Valisi: 1 ay boyunca kahvehanelere gitmeyin
14 Mart 2020 21:20		 Bakan Selçuk'tan, velilere uyarı
14 Mart 2020 21:14
Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı
14 Mart 2020 21:00		 Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kuruldu
14 Mart 2020 20:54
Valilikten 'koronavirüs bahanesiyle hırsızlık' uyarısı
14 Mart 2020 20:50		 AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi
14 Mart 2020 19:47
'Cemevi ve kiliselerin dezenfekte edilmediği' iddiası
14 Mart 2020 18:58		 Avrupa'daki Türk vatandaşların dönüş tarihleri belli oldu
14 Mart 2020 18:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:39 - Emin Mindan'dan bağışıklık sistemini güçlendirme önerileri23:33 - Fas Ulaştırma Bakanı da koronavirüse yakalandı23:27 - İkinci el otomobile bakan çok alan yok23:22 - Satışlar patladı dezenfektan taleplerine yetişemiyorlar!23:17 - Koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar23:12 - Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı23:07 - Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri23:02 - İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler22:57 - Almanya'da çalışan Türk hemşireden 60 yaş uyarısı22:51 - KKTC'de oteller boşaldı, yeni misafir kabul edilmiyor
22:46 - Çeşme sularında koronavirüs tehlikesi var mı?22:41 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı ile 'görüştü22:36 - Avrupa'dan dönmek isteyen vatandaşlara 'THY ile temasa geçin' uyarısı22:30 - Motorin fiyatı ilk kez benzin fiyatını geçti22:24 - Hakimliği bırakıp türkücü oldu, koronavirüs beste yaptı22:19 - İngiltere'de yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı22:14 - Ali Babacan: Davutoğlu ile ciddi bir ayrışmamız var22:10 - BAE, Türkiye dahil 4 ülkeye uçuşları askıya aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Evden eğitim böyle olacak
Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyada gündem oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Popülizm 1
eba.gov.tr 2
nedir bu BES 4
15.03.2020 21 bin vatandaşımızın umreden dönmesi 2
okulların tatil edilmesi 8
kolonya 2
corona virüsünü ti'ye almak 1
ahmet telli 1
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 3
messiah 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam