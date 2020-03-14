İngiltere'de yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı. Yeni doğan bebek, dünyadaki en genç koronavirüs vakası oldu. Doğumdan önce Londra'da bir hastaneye zatürre şüphesiyle götürülen anne de virüse yakalanmış durumda. Annenin test sonuçları doğumdan sonra geldi. Doğumdan dakikalar sonra da çocuk koronavirüs testine tabi tutuldu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki hastanın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı. Onların tedavisi sırasında yanlarında bulunan sağlık görevlilerine de kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi. Çocuğun virüsü anne karnında mı, yoksa doğum sırasında mı kaptığı bilinmiyor.

The Sun, çocuğun hala aynı hastanede tedavi gördüğünü fakat annenin enfeksiyon konusunda özelleşmiş bir hastaneye transfer edildiğini öne sürdü.

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Hastanede görevli Sağlık Bakanlığı çalışanlarından biri şöyle konuştu:

"North Middlesex Üniversite Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan iki hasta var. Bir tanesi karantina altında tedavi edilirken, diğeri ise özel bir merkeze transfer edildi. Hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği bizim önceliğimiz, İngiltere Halk Sağlığı'nı bu konuda kılavuz olarak alıyoruz. Hastaların tedavi gördüğü odaların yanı sıra kendilerini izole etmesi gereken hastalarımızla yakın temasta olan çalışanlarımızın bulunduğu yerleri de temizliyoruz."

İngiltere'de anne ile yeni doğan bebeği ile birlikte vaka sayısı yaklaşık 850'ye ulaştı.