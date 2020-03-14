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Hakimliği bırakıp türkücü oldu, koronavirüs beste yaptı

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili şarkı yaptı.
 14 Mart 2020 22:24
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Hakimliği bırakıp türkücü oldu, koronavirüs beste yaptı

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan 41 yaşındaki Özkan Yıldırım, müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu. Albüm çıkaran ve "Ambulans" isimli şarkısına klip çeken Yıldırım, dünyada çok sayıda kişiyi tehdit eden koronavirüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından korku salan virüs ile ilgili şarkı yaptı.

"DİKKAT EDERSEK EN ZARARLA ATLATIRIZ"

Bilinen bir şarkının melodisi üzerine bu sözleri yazdığını söyleyen İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan Özkan Yıldırım, "İnsanlarımızın virüse karşı dikkat etmeleri gerektiğini mizah yoluyla anlatmaya çalıştım. Şarkının son bölümündeki mesaj da önemli. 'Elleri yıkayalım, maskeleri takalım. Ne olur birazcık dikkat, sağlığı koruyalım' dedik. Biraz dikkat edersek bu hastalığı en az zararla atlatırız" dedi.

KONSERLER İPTAL OLUNCA ŞARKI YAZDI

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle İran ve İtalya kadar kayıplar olacağını düşünmediğini söyleyen Yıldırım, "Çünkü biz steril bir toplumuz. Memleket olarak el yıkama alışkanlığımız var. Geçen gün farklı yerlere yardım konseri düzenlemek için gittik. Koronavirüsü nedeniyle toplu organizasyonları iptal ettiklerini öğrenince bu şarkıyı yapmaya karar verdim" dedi.

"ALGILAR AÇILSIN DİYE YAZDIM"

Korona şarkısının toplum için önemli bir amaç taşıdığını da ifade eden Yıldırım, "Televizyonlarda uzmanlar konuyla ilgili bilgileri veriyorlar ama algıda seçicilik oluşturmak bakımından böyle bir şarkı yapmak istedim. Algıları kapalı olanların da dikkatleri bu yöne çekilsin istedim" şeklinde konuştu.

Avukat Özkan Yıldırım'ın korona virüs için yazdığı şarkının sözleri ise şöyle:

"Sana 'virüs' dediler, ömrümüzü yediler,

Menşein ne dedim bana 'Wuhan' dediler.

Oy korona korona, düştüm senin toruna,

Sana 'virüs' diyorlar o gidiyor zoruma.

Elleri yıkayalım, maskeleri takalım,

Ne olur birazcık dikkat, sağlığı koruyalım.

Oy korona korona, düştüm senin toruna,

Sana 'virüs' diyorlar, o gidiyor zoruma."

İhlas Haber Ajansı
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