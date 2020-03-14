Motorin fiyatı ilk kez benzin fiyatını geçti
|14 Mart 2020 22:30
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2010 yılında benzine göre 57 kuruş daha ucuz olan motorinin litre fiyatının, 2016 yılında bu farkı 0.99 kuruşa kadar çıkarmıştı. Fakat benzinin litresinde yapılan son indirimle, motorin fiyatı sabit kalırken benzinin fiyatı geriledi ve ilk kez benzin motorinden daha ucuz hale geldi.
1990'dan beri benzine göre hep daha ucuz olan motorinin benzindeki son indirimle benzinden litre başına 16 kuruş daha pahalı hale gelmesi, eğer iki yakıt arasındaki fiyat farkı daha da açılırsa dizel araçların daha tasarruflu olduğu efsanesini de sona erdirerek aslında otomotiv sektörü için de bir dönüm noktası haline gelebilir.
Çünkü bugüne kadar yakıt bakımından daha tasarruflu olan dizel araçların fiyatlarının, aynı modellerin benzinli versiyonlarına göre daha pahalıya satıldığı bir dönemden geçildi. Elbette bunda, dizel motor teknolojisinin üretim maliyetinin daha yüksek olmasının da etkisi var. Fakat tasarruflu yakıt tüketimi de fiyat farkında önemli bir etkendi.Benzin ve motorine büyük indirim yapıldı Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
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