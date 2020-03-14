KKTC'de oteller boşaldı, yeni misafir kabul edilmiyor
|14 Mart 2020 22:51
|Yazdır
KKTC Bakanlar Kurulu'nun dün olağanüstü toplantısında, Türkiye de dahil tüm ülkelerden ülkeye girişler yasakladı. Karar üzerine Ada'da turist olarak bulunan yabancılar, ülkeyi tertk etmeye başladı. Oteller de ayın 27'sine kadar misafir kabullerini kapattı.
BU DÖNEM BİRLİK ZAMANI
Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, halkın sağlığı açısından gereken önlemlerin alınması için otelciler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.
Çağıner, "Bu dönemde birlik olmak zorundayız. Bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu anda otellerimizde bulunan misafirler ülkelerine dönüş yapmaya başladı. Oteller de yeni misafir kabul etmiyor. Bu süreç atlatıldıktan sonra Kıbrıs Türk turizmi en iyi şekilde yeniden güçlenerek yoluna devam edecektir" dedi.
THY SEFERLERİ AZALTIYOR
Türk Hava Yolları da, KKTC'ye uçuşlarını sınırlandırma kararı aldı. Buna göre, hafta başından itibaren THY'nin KKTC'ye uçuş seferleri kademeli olarak azaltılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Satışlar patladı dezenfektan taleplerine yetişemiyorlar!
14 Mart 2020 23:22
|Koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
14 Mart 2020 23:17
|Motorin fiyatı ilk kez benzin fiyatını geçti
14 Mart 2020 22:30
|Bakan Varank: Günlük 1 milyon tek kullanımlık maske üretebiliyoruz
14 Mart 2020 22:04
|'Tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız'
14 Mart 2020 21:39
|AVM'lerin çalışma süresi kısaltıldı
14 Mart 2020 19:42
|Ordu'nun doğal su kaynağı ekonomiye kazandırılacak
14 Mart 2020 19:08
|Termal kameralara yoğun ilgi! Otomobil fiyatlarını geçti
14 Mart 2020 18:38
|Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu
14 Mart 2020 16:31
|Tüketiciye, 'kriz fırsatçılarını ihbar edin' çağrısı
14 Mart 2020 15:44