1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC'de oteller boşaldı, yeni misafir kabul edilmiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) tüm oteller boşalmaya başladı. KKTC'ye girişin koronavirisü nedeniyle yasaklanmasın ardından, otellerde kalan turistler ülkelerine geri dönmeye başladı.
 14 Mart 2020 22:51
Yazdır
KKTC'de oteller boşaldı, yeni misafir kabul edilmiyor

KKTC Bakanlar Kurulu'nun dün olağanüstü toplantısında, Türkiye de dahil tüm ülkelerden ülkeye girişler yasakladı. Karar üzerine Ada'da turist olarak bulunan yabancılar, ülkeyi tertk etmeye başladı. Oteller de ayın 27'sine kadar misafir kabullerini kapattı.

BU DÖNEM BİRLİK ZAMANI

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, halkın sağlığı açısından gereken önlemlerin alınması için otelciler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

Çağıner, "Bu dönemde birlik olmak zorundayız. Bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu anda otellerimizde bulunan misafirler ülkelerine dönüş yapmaya başladı. Oteller de yeni misafir kabul etmiyor. Bu süreç atlatıldıktan sonra Kıbrıs Türk turizmi en iyi şekilde yeniden güçlenerek yoluna devam edecektir" dedi.

THY SEFERLERİ AZALTIYOR

Türk Hava Yolları da, KKTC'ye uçuşlarını sınırlandırma kararı aldı. Buna göre, hafta başından itibaren THY'nin KKTC'ye uçuş seferleri kademeli olarak azaltılacak.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Satışlar patladı dezenfektan taleplerine yetişemiyorlar!
14 Mart 2020 23:22		 Koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
14 Mart 2020 23:17
Motorin fiyatı ilk kez benzin fiyatını geçti
14 Mart 2020 22:30		 Bakan Varank: Günlük 1 milyon tek kullanımlık maske üretebiliyoruz
14 Mart 2020 22:04
'Tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız'
14 Mart 2020 21:39		 AVM'lerin çalışma süresi kısaltıldı
14 Mart 2020 19:42
Ordu'nun doğal su kaynağı ekonomiye kazandırılacak
14 Mart 2020 19:08		 Termal kameralara yoğun ilgi! Otomobil fiyatlarını geçti
14 Mart 2020 18:38
Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu
14 Mart 2020 16:31		 Tüketiciye, 'kriz fırsatçılarını ihbar edin' çağrısı
14 Mart 2020 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:39 - Emin Mindan'dan bağışıklık sistemini güçlendirme önerileri23:33 - Fas Ulaştırma Bakanı da koronavirüse yakalandı23:27 - İkinci el otomobile bakan çok alan yok23:22 - Satışlar patladı dezenfektan taleplerine yetişemiyorlar!23:17 - Koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar23:12 - Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı23:07 - Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri23:02 - İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler22:57 - Almanya'da çalışan Türk hemşireden 60 yaş uyarısı22:51 - KKTC'de oteller boşaldı, yeni misafir kabul edilmiyor
22:46 - Çeşme sularında koronavirüs tehlikesi var mı?22:41 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı ile 'görüştü22:36 - Avrupa'dan dönmek isteyen vatandaşlara 'THY ile temasa geçin' uyarısı22:30 - Motorin fiyatı ilk kez benzin fiyatını geçti22:24 - Hakimliği bırakıp türkücü oldu, koronavirüs beste yaptı22:19 - İngiltere'de yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı22:14 - Ali Babacan: Davutoğlu ile ciddi bir ayrışmamız var22:10 - BAE, Türkiye dahil 4 ülkeye uçuşları askıya aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Üniversitedeki intihal iddiası doğrulandı
Evden eğitim böyle olacak
Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı
Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?
Belediye Başkanı, Vekilin kızını müdür yaptı
Tesadüf mü, FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyada gündem oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamu personelinin yurtdışına çıkışlarının durdurulması 1
ingiltere premier ligi 1
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 4
corona virüsü sebebiyle marketlerin talan edilmesi 1
eba.gov.tr 2
zalgiris kaunas 1
türkiye'de 2.corona virüsüne rastlanılması 2
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 3
15.03.2020 21 bin vatandaşımızın umreden dönmesi 2
ece erken 4
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam