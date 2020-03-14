İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'pandemi' ilan ettiği yeni tip 'koronavirüs'ten (Kovid-19) bugüne kadar etkilenen kişi sayısı dünya çapında 128 bini aştı, 4 bin 720 kişi de hayatını kaybetti.

Binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs aynı zamanda siyaset, spor ve magazin dünyasının ünlü isimlerini de etkiledi.

İşte, Çin'in Vuhan kentinden çıkıp tüm dünyaya yayılan ölümcül virüse yakalanan ünlü isimler...

KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİ SOPHIE GREGOIRE TRUDEAU

TOM HANKS VE EŞİ RITA WILSON

İSPANYA EŞİTLİK BAKANI İRENE MONTERO

İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ'NİN BİRİNCİ YARDIMCISI İSHAK CİHANGİRİ

FRANSA KÜLTÜR BAKANI FRANCK RİESTER

İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI NADİNE DORRİES

OLYMPİAKOS BAŞKANI EVANGELOS MARİNAKİS

İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MASUME İBTİKAR

İRAN SANAYİ, MADEN VE TİCARET BAKANI RIZA RAHMANİ

İTALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI GENERAL FARİNA

POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI KORGENERAL JAROSLAW MİKA

AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU BAŞKANI DAVİD SASSOLİ (KARANTİNAYA ALINDI)

İTALYAN SAĞLIK ŞEFİ ROBERTO STELLA (HAYATINI KAYBETTİ)

JUVENTUS FUTBOLCUSU DANİELE RUGANİ

NBA'DE UTAH JAZZ'IN OYUNCUSU RUDY GOBERT

TÜRK ASILLI ALMAN HAKEM DENİZ AYTEKİN

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI JAİR BOLSONARO'NUN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkanı Trump'la yemek yiyen ve tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya koronavirüs teşhisi kondu

ARSENAL TEKNİK DİREKTÖRÜ MİKEL ARTETA'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

CHELSEA'NİN YILDIZI HUDSON-ODOİ CORONA VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

DONOVAN MİTCHELL

NBA ekibi Utah Jazz'da Rudy Gobert'in ardından takım arkadaşı Donovan Mitchell'in de corona virüs testi de pozitif çıktı.

TREY THOMPKİNS

Real Madrid basketbol takımında Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.