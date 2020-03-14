İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler
|14 Mart 2020 23:02
|Yazdır
Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'pandemi' ilan ettiği yeni tip 'koronavirüs'ten (Kovid-19) bugüne kadar etkilenen kişi sayısı dünya çapında 128 bini aştı, 4 bin 720 kişi de hayatını kaybetti.
Binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs aynı zamanda siyaset, spor ve magazin dünyasının ünlü isimlerini de etkiledi.
İşte, Çin'in Vuhan kentinden çıkıp tüm dünyaya yayılan ölümcül virüse yakalanan ünlü isimler...
KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİ SOPHIE GREGOIRE TRUDEAU
TOM HANKS VE EŞİ RITA WILSON
İSPANYA EŞİTLİK BAKANI İRENE MONTERO
İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ'NİN BİRİNCİ YARDIMCISI İSHAK CİHANGİRİ
FRANSA KÜLTÜR BAKANI FRANCK RİESTER
İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI NADİNE DORRİES
OLYMPİAKOS BAŞKANI EVANGELOS MARİNAKİS
İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MASUME İBTİKAR
İRAN SANAYİ, MADEN VE TİCARET BAKANI RIZA RAHMANİ
İTALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI GENERAL FARİNA
POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI KORGENERAL JAROSLAW MİKA
AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU BAŞKANI DAVİD SASSOLİ (KARANTİNAYA ALINDI)
İTALYAN SAĞLIK ŞEFİ ROBERTO STELLA (HAYATINI KAYBETTİ)
JUVENTUS FUTBOLCUSU DANİELE RUGANİ
NBA'DE UTAH JAZZ'IN OYUNCUSU RUDY GOBERT
TÜRK ASILLI ALMAN HAKEM DENİZ AYTEKİN
BREZİLYA DEVLET BAŞKANI JAİR BOLSONARO'NUN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
ABD Başkanı Trump'la yemek yiyen ve tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya koronavirüs teşhisi kondu
ARSENAL TEKNİK DİREKTÖRÜ MİKEL ARTETA'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
CHELSEA'NİN YILDIZI HUDSON-ODOİ CORONA VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ
DONOVAN MİTCHELL
NBA ekibi Utah Jazz'da Rudy Gobert'in ardından takım arkadaşı Donovan Mitchell'in de corona virüs testi de pozitif çıktı.
TREY THOMPKİNS
Real Madrid basketbol takımında Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şeyma Subaşı TBMM'de gündem oldu
14 Mart 2020 16:59
|Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti
13 Mart 2020 18:13
|Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kurala uymuyor, ikisi de virüs kapmış olabilir
13 Mart 2020 16:00
|Fatih Portakal'dan koronavirüs teşekkürü
11 Mart 2020 18:31
|Kanal D'de bir dizi daha final yapıyor
08 Mart 2020 20:28
|Ünlü sanatçı hakim karşısına çıkmıştı! İşte aylık geliri
07 Mart 2020 22:16
|Yılın ilk iki ayında en çok yerli yapım filmleri izledik
05 Mart 2020 13:50
|Haluk Levent: Onu bu şekilde bırakamam! Tedavi ettireceğiz
05 Mart 2020 09:55
|Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e 'hakaret' davasında beraat etti
04 Mart 2020 11:50
|Çaycı Hüseyin: Beni sürekli öldürüyorlar!
04 Mart 2020 11:17