Fas Ulaştırma Bakanı da koronavirüse yakalandı
Amara, bir Avrupa ülkesinden dönüşü sonrası virüse yakalandı
|14 Mart 2020 23:33
|Yazdır
Fas'ın, Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Amara bir Avrupa ülkesinden döndükten sonra baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluk hissetti. Yapılan inceleme ve testler sonucu Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19'a rastlandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bakanın gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınmasının ardından 14 gün boyunca evinde kalacağı ve çalışmalarına bu şekilde devam edeceği kaydedildi.
Fas'ta, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı.
Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İngiltere'de yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı
14 Mart 2020 22:19
|BAE, Türkiye dahil 4 ülkeye uçuşları askıya aldı
14 Mart 2020 22:10
|İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşti
14 Mart 2020 21:16
|Romanya'da OHAL ilan edildi
14 Mart 2020 21:08
|Trump koronavirüs testi yaptırdı
14 Mart 2020 21:04
|İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
14 Mart 2020 19:57
|İtalya'da iki bakan yardımcısında Kovid-19 çıktı
14 Mart 2020 17:28
|İngiltere, virüsün kontrollü yayılmasını sağlamaya çalışıyor
14 Mart 2020 17:13
|Azerbaycan'da Kovid-19 tespit edilen 3 hasta iyileşti
14 Mart 2020 15:43
|Virüse yakalanıp iyileşen İngiliz: Kamyon çarpmış gibiydi
14 Mart 2020 14:08