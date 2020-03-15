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15 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

15 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
 15 Mart 2020 00:01
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15 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Çorum/09.15-20.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

2- Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu yapılacak.

(Paris)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Kayseri/13.30/Trabzon/16.00)

2- TFF 1. Lig'de 28. haftaya Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor-Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Giresunspor, Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Hatay/14.00/Adana/İzmir/16.30/Ankara/Manisa/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Sompo Sigorta, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Anadolu Efes müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/13.00/20.00/Ankara/17.30)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve normal sezonun son haftasına Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Atlasglobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bursa/14.00/İstanbul/14.00/17.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. haftanın son maçında Göztepe, MYK Hentbol'u konuk edecek.

(İzmir/18.00)

6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

***

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Anadolu Ajansı
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