Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü

Habertürk TV'deki programda Dr. Yavuz Dizdar'ın iddialarına, Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr.Mehmet Ceylan Tek Tek yanıt verdi. Yavuz Dizdar, 3 ayda Koronavirüs kit'i yapılamaz derken, profesör Ceylan bir hastalık için kit yapmanın 3 günlük bir çalışma olduğuna dikkat çekti.

Habertürk TV'de dün yayımlanan programda, Dr. Yavuz Dizdar herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu. Hastalığın nereden bulaşıldığının bilinmediğini, hastalığın kit'inin 3 ayda dahi üretilmesinin mümkün bulunmadığını, korona testin sadece 900 kişiye uygulandığını, okulları tatil etmenin hiçbir şeye yaramayacağını iddia etti.

Enfeksiyon uzmanı Prof. Mehmet Ceylan ise bu iddialara zamanında kuş gribi bilim kurulu üyesi olarak da görev yaptığını belirterek tek tek cevap verdi. Ceylan, bir hastalık kit'inin üretilmesi için 3 günün yeterli olduğunu söyledi ve 10 öğrenci grubun dışarda oynaması ile aynı sınıfta bulunmasının çok farklı olduğuna dikkat çekerek, Yavuz Dizdar'a iddialarına cevap vermiş oldu

İşte Yavuz Dizdar'ın iddiaları ile Mehmet Ceylan'ın açıklamaları