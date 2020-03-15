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ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 58'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgını nedeni ile vaka sayısı 2 bin 700'ü geçerken ölü sayısının en az 58 olduğu bildirildi
 15 Mart 2020 06:55
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ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 58'e yükseldi

ABD'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 2 bin 700'ü geçtiği ve ölü sayısının ise 58'e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Cumartesi sabah saatlerinde 49 olarak bildirilen ölü sayısı aynı gün akşam saatlerinde 58 olarak güncellendi.

Gündüz saatlerinde koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklayan New York eyaletinin ardından, başkent Washington DC ile komşu olan Virginia eyaletinde ve Louisiana eyaletinde de koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin gerçekleştiği kaydedildi.

- İngiltere ve İrlanda da "yasak listesine" eklendi

Öte yandan ABD yönetimi, Avrupa'dan ABD'ye gelen tüm seyahatleri askıya aldığı yasak listesine İngiltere ve İrlanda'yı da eklediğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Schengen bölgesi ülkelerinin tamamını kapsayan yasak listesine İngiltere'deki vaka ve ölümlerin artması sebebiyle bu ülkeyi ve İrlanda'yı da eklediklerini bildirdi.

Diğer yandan Beyaz Saray'daki tüm görevlilerin ve medya mensuplarının düzenli olarak virüse karşı ön tedbir kapsamında "ateşlerinin ölçülmesine" başlandığı açıklandı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ateş ölçüm uygulamasının Mike Pence dahil herkesi kapsadığı ve ateşi 100F (37.8C) üzerinde olan kişilerin şüpheli kabul edileceği bilgisi yer aldı.

- 16 eyalette okullar kapandı, ücretsiz yemek dağıtımı sorunu baş gösterdi

ABD'de koronavirüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirildi.

Söz konusu okulların kapanması, bu okullarda "yemek desteği programından" faydalanan dar gelirli ailelerin çocuklarının kahvaltı ve öğle yemeklerine erişmesini ciddi şekilde zorlaştırdı.

New York ve Los Angeles gibi yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde ücretsiz ya da indirimli yemek desteği alan yüz binlerce çocuğun okulların kapanmasıyla zor durumda kaldığı, bu çocukların evlerine yemeklerin nasıl ulaştırılacağı konusundaki tartışmalar ulusal medyaya yansıdı yansıdı.

Yerel yetkililer, acele ile alınan okul kapatma kararları neticesinde yemek desteğinin söz konusu dar gelirli ailelere nasıl ulaştırılacağı konusunda hazırlıksız yakalandıklarını ifade ediyor.

ABD'de ana okulu ile 8. sınıf arasında eğitim gören 50 milyon ilköğretim öğrencisinden yaklaşık 22 milyonu, günlük beslenmeleri için ücretsiz ya da indirimli yemek destek programına ihtiyaç duyuyor.
Anadolu Ajansı
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