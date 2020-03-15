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Koronavirüs'de ikinci aşama

Türkiye, koronavirüs Çin'de çıktıktan sonra en hızlı harekete geçen ülke oldu. Tedbirlerin işe yaradığını söyleyen Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü "Virüsün Türkiye'ye girmesi 90 gün ertelendi. Şimdi 2. aşamadayız. Salgına dönüşmesini geciktirebilir, önleyebilirsek büyük hasar görmeden bu süreci atlatabiliriz" dedi.
 15 Mart 2020 07:45
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Koronavirüs'de ikinci aşama

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin koronavirüsü ile ilgili önceden almış olduğu tedbirler sayesinde süreci iyi yönettiğini söyledi. Prof. Dr. Özlü, koronavirüsün Çin'de görülmesinin ardından erken alınan tedbirlerin önemini Yeni Şafak'a anlattı. Özlü, özetle şunları söyledi:

Türkiye süreci iyi yönetti. Bu alınan tedbirler işe yaradı. Virüsün Türkiye'ye girmesi 90 gün ertelendi, bu da Türkiye'ye zaman kazandırdı. Türkiye bu zaman içinde kendini mücadele için hazır hale getirdi. Bugün böyle bir salgınla nasıl baş edebileceğimizi biliyoruz. Bütün altyapı hazır.

EN AZ HASARLA ATLATABİLİRİZ

Tanı tedavi rehberleri oluşturuldu. Algoritmalar oluşturuldu. İlk aşamayı iyi yönetti. Şimdi ikinci aşamadayız. Bu aşamada salgına dönüşmesini öteleyebilirsek, geciktirebilirsek, önleyebilirsek belki de çok büyük bir hasar görmeden bu süreci atlatabiliriz.

İTALYA VE İRAN SÜRECİ İYİ YÖNETEMEDİ

Bazı tedbirler zamanında alınırsa işe yarar. Aynı tedbiri zamanı geçtikten sonra alırsanız bir işe yaramayabilir. Tedbiri geciktirmemek lazım. Özellikle İran ve İtalya gibi ülkelerin süreci doğru yönetemedikleri anlaşılıyor. O ülkelerde beklenenin üzerinde bir hasar oluşturdu. Bir sorun var. Diğer ülkelere göre bu ülkelerde çok daha travmatik oldu süreç.

KARANTİNADA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILIYOR

Karantinanın amacı başkasına bulaşmayı engellemektir. Bir odaya alıyorsunuz giriş çıkışı kapatıyorsunuz yalnız olarak orada yaşıyor. Bu kişi hasta ise hastalığı atlatana kadar yanına bir başka insan koymuyorsunuz. Bir diğer insanlara bulaştırmasın diye.

TEDAVİYE AYNI DOKTOR VE HEMŞİRE BAKMALI

O konuyla ilgili denenmiş ilaçlar var. Türkiye'de var olan ilaçlar var. Virüse karşı özel bir ilaç yok. Bu virüste kullanılan ve etkili olan ilaçlar var. Onlarla tedavi ediliyor. Hastaların çoğu da bu tedaviden fayda görüyor, iyileşiyor, taburcu ediliyor, evlerine gönderiliyor. Karantinada bulunan hastanın tedavisini sorumlu doktor ve sorumlu hemşire yapar. Mümkün olduğu kadar aynı doktor aynı hemşire girer. Çok sayıda kişinin girmemesi tercih edilir. Doktorlar ve hemşireler maske, gözlük, eldiven takıp girerler. Dolayısıyla ona geçmez. Korunmuş olarak girildiğinde sorun olmaz.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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