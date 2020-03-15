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Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor

Yağışların; Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor
 15 Mart 2020 08:00
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Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize il geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zamanla Marmara ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
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