Virüs fırsatçılığı... Üç günde % 100 zam!

Türkiye'de koronavirüs önlemlerinin alınmaya başlamasıyla birlikte dezenfektan, kolonya, maske gibi ürünleri fahiş fiyatlara satmak isteyenlere gün doğdu. Sağlık malzemelerine yüzde binlere kadar varan zamlar yapan fırsatçılara denetimler sürüyor. Kozmetikçiler, eczacılar ve market sahipleri ise zamların kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek fiyat artışının sebebinin toptancılar ve hammadde tedarikçileri olduğunu söylüyor.

Milliyet'en Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünyanın birçok ülkesinde can kayıplarına neden olan koronavirüsün Türkiye'de de tespit edildiğini duyurmasının ardından birçok vatandaş, marketlere ve eczanelere koştu. Vatandaşların "fahiş fiyat" şikayetlerinin artması üzerine Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.

'Bilerek almıyorum'

Zabıta ekiplerinin ilk durağı Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki Ersoy Eczanesi oldu. Müşteri potansiyeli anlamında bölgedeki en yoğun eczanelerden biri olan Ersoy Eczanesi'nde yapılan denetimlerde fatura ve satış fiyatları arasında fahiş bir fiyat farkı olmadığı görüldü. Ancak birçok ürünün eczanede olmaması dikkat çekti. Haftalardır bilinçli olarak maske satmadığını aktaran E.E., "Benim 1 liraya aldığım maske bugün bana 5 liraya satılıyorsa ben de bu ürünü alıp satmam. Ürün piyasada yok değil, var. Sadece fırsatçılar yüzünden ben alıp satmıyorum" diye konuştu.

Üç günde % 100 zam!

Zabıta ekipleriyle birlikte bir sonraki durağımız ise bir kozmetik dükkanı oldu. Dükkan sahibi üç gün önce 16.5 TL'ye sattığı kolonyayı şimdi 32.5 TL'ye sattığını söylüyor. Sattığı ürünlere ortalama 3 TL ile 3.5 TL fiyat farkı uyguladığını aktaran Hasan Çakır şöyle konuştu:

"Normalde satılmaması gereken fiyatlara satış yapıyoruz. Vatandaş tepkisinde haklı, ancak bize de yüksek fiyata geliyor. Elimizde faturalarımız var. Ucuza alıp, yüksek fiyata sattığımız yok."

Toptancı belirliyor

İlçede girdiğimiz iki markette de koronavirüsüne karşı kullanılan kolonyanın bulunmadığını gördük. Satılan diğer ürünlerde herhangi bir fahiş fiyat artışının olmadığı saptandı. Markette çalışan yetkililer, "Söz konusu fahiş fiyatlara neden olan biz değiliz. Buna neden olanlar fırsatçı toptancılar" dedi.

'Maske ile köşeyi döndüler'

İSTOÇ'ta toptancılık yapan ve iş güvenliği malzemeleri satan Hakan Turgut şunları anlattı:

"Hammadde üreticilerinin yaptığı fırsatçılık var. Normalde aldığım 100'lü bir kutu maske 7 TL iken koronavirüsten sonra bir kutu 100'lük maske önce 360 TL, şimdi de 230 TL oldu. Yaklaşık iki aydır maske alıp satmıyorum. Çünkü yapılanın dolandırıcılıktan farkı yok. Türkiye'de yaklaşık bu işi yapan 15 imalatçı var. Onların denetlenmesi gerekiyor. Sırf maske satarak köşeyi dönen bir dünya insan oldu." Koronavirüsün ardından antibakteriyel jel de satmaya başlayan Turgut, 4-5 kullanımlık ürünü, 4 TL'ye alıp 8 TL'ye satmasını ise şöyle savundu: "Neresi pahalı, kira ödüyorum. Ürünlerin fiyatı normal."

Faturalar perakendecinin söylediklerini doğruluyor

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden görevli zabıta memuru Kemal Akgök, yaptıkları denetimlerle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Amacımız ilçemizdeki fahiş fiyat yapanları tespit etmek, varsa da böyle bir durum önüne geçmek. Şu ana kadar belediyemize resmi açıklama gelmedi. Ancak sokakta vatandaş yanımıza gelip bazı adreslerde fahiş fiyatlara satış yapıldığı şikayetinde bulundu. Önceliğimiz bu adresler oldu. Üç gündür aralıksız denetimlerimiz sürüyor. Gittiğimiz yerlerde alış satış fiyatı arasındaki farka bakıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde olumsuz bir şeyle karşılaşmadık. Son günlerde yüksek fiyata satılan çok fazla ürün olduğu doğru, ancak satıcı imalatçı ile hammadde tedarikçilerinden yüksek fiyata geldiği belirtiliyor. Bu durumu gösterdiği faturayla da doğruluyor. Denetimlerimiz sürecek, böyle bir durumla karşılaşırsak gerekli tutanakları tutup İl Ticaret Müdürlüğü'ne göndereceğiz."