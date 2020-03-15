İki sene yetecek kadar bakliyat var
|15 Mart 2020 08:30
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Özdemir, "Son 3-5 günlük süreçte marketler taleplerini yüzde 30 civarında artırdı. Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir. İnsanlar, bakliyat ve makarnaya yöneldi ancak bunlar stoklarda misliyle var. Herkes rahat olsun. Herkese 2 sene yetecek kadar ürün var. Bizi yeni hasata çıkaracak kadar bakliyatımız var" dedi.
Fiyata zam yok
Ülkede ilk kovid-19 vakasının görülmesiyle temel gıdalara yönelik talepte artış yaşandığını belirten Özdemir, vatandaşların yaratılan suni panik havası nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini vurguladı. Özdemir, bazı internet sitelerindeki bakliyat ürünleriyle ilgili astronomik fiyatlara inanılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Uyguladığımız bir fiyat artışı yok, Allah'a bin şükür stoklarımızda da bir problem yok" dedi.Türkiye'nin tamamında hizmet veren zincir marketlerle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Özdemir, şöyle konuştu:
"Ülkemizde, 3 zincir marketin 21 bin marketi var. Bunlar, bizlere 2 hafta önce ulaşarak 'Taleplerimizi yüzde 30 kadar artırsak karşılayabilir misiniz?' dediler. Biz de stoklarımızda ürün olduğunu, hatta memnun olacağımızı ilettik. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre bir kişinin tükettiği yıllık nohut 5 kilogram, kırmızı mercimek de bu orana yakın. Fasulye 3.5 kilogram, yeşil mercimek 1.5 kilogram. Bunlar Türkiye'de tüketilen, gerçek rakamlar. İnsanlar tedbir için alıyor."
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