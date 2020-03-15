1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki sene yetecek kadar bakliyat var

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle bakliyat talebinin karşılanmasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, 2 yıl yetecek stokların bulunduğunu bildirdi
 15 Mart 2020 08:30
Yazdır
İki sene yetecek kadar bakliyat var

Özdemir, "Son 3-5 günlük süreçte marketler taleplerini yüzde 30 civarında artırdı. Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir. İnsanlar, bakliyat ve makarnaya yöneldi ancak bunlar stoklarda misliyle var. Herkes rahat olsun. Herkese 2 sene yetecek kadar ürün var. Bizi yeni hasata çıkaracak kadar bakliyatımız var" dedi.

Fiyata zam yok

Ülkede ilk kovid-19 vakasının görülmesiyle temel gıdalara yönelik talepte artış yaşandığını belirten Özdemir, vatandaşların yaratılan suni panik havası nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini vurguladı. Özdemir, bazı internet sitelerindeki bakliyat ürünleriyle ilgili astronomik fiyatlara inanılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Uyguladığımız bir fiyat artışı yok, Allah'a bin şükür stoklarımızda da bir problem yok" dedi.

Türkiye'nin tamamında hizmet veren zincir marketlerle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Ülkemizde, 3 zincir marketin 21 bin marketi var. Bunlar, bizlere 2 hafta önce ulaşarak 'Taleplerimizi yüzde 30 kadar artırsak karşılayabilir misiniz?' dediler. Biz de stoklarımızda ürün olduğunu, hatta memnun olacağımızı ilettik. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre bir kişinin tükettiği yıllık nohut 5 kilogram, kırmızı mercimek de bu orana yakın. Fasulye 3.5 kilogram, yeşil mercimek 1.5 kilogram. Bunlar Türkiye'de tüketilen, gerçek rakamlar. İnsanlar tedbir için alıyor."
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBB'den avukatlara 'görüşmelere 3 hafta ara verin' önerisi
14 Mart 2020 14:31		 TOBB'da haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza verecek
13 Mart 2020 16:12
Tarsus Üniversitesi'nde rekor maaş promosyonu
13 Mart 2020 14:28		 TBB'den avukatlara koronavirüs salgını konusunda mesleki dayanışma önerisi
13 Mart 2020 14:00
TBB, Yunanistan'ın şiddetini dünyaya delilleriyle gösterecek
13 Mart 2020 13:04		 Sağlık çalışanlarından 24 saat açık kreş talebi
13 Mart 2020 12:20
EBS, geçici görevlendirme yönetmeliğini dava etti
13 Mart 2020 12:09		 'Koronavirüs değil, fiyat artışları bizi hasta edecek'
13 Mart 2020 12:09
'Pi Günü' artık 'Dünya Matematik Günü' olarak kutlanacak
13 Mart 2020 12:03		 Doktorlardan ihtiyaç sahibi çocuklara 'gönülden' dokunuş
13 Mart 2020 11:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:51 - Medine'den gelen Umre yolcuları karantinaya alındı08:45 - Benzinin saltanatı 5 gün sürecek08:35 - ABD Başkanı Trump'ın test sonucu belli oldu08:30 - İki sene yetecek kadar bakliyat var08:25 - Yalova'da paralar böyle kaçırılmış08:20 - Koronavirüs hakkında doğru bilinen 10 yanlış08:10 - Virüs fırsatçılığı... Üç günde % 100 zam!08:00 - Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor07:45 - Koronavirüs'de ikinci aşama07:30 - Suriye'deki mehmetçiğe virüs tedbiri
07:16 - Umrede kritik gün, 21 bin kişi dönüyor07:01 - MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler06:55 - ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 58'e yükseldi06:41 - DİB Başkanı Erbaş'tan umrecilere 14 gün kuralı hatırlatması06:31 - Dışişlerinden, Yunanistan Dışişleri Bakanının sosyal medyadaki açıklamalarına tepki06:15 - İspanya, koronavirüse karşı 'yarı karantinaya' alındı00:58 - Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü00:43 - Fransa'da, vaka sayısı son 72 saatte ikiye katlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çin'de, Kovid-19'a yakalanan hasta, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı
Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler
Yargıtay'dan para cezalarının amacına dair önemli karar
Koronavirüs'de ikinci aşama
Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
15 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Fransa'da, vaka sayısı son 72 saatte ikiye katlandı
Umrede kritik gün, 21 bin kişi dönüyor
Koronavirüs hakkında doğru bilinen 10 yanlış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
italyanların balkonlarda verdiği konserler 1
15.03.2020 21 bin vatandaşımızın umreden dönmesi 2
ahmet telli 1
2 ay direnelim,yazın virüsün etkisi geçiyor 1
koronafobi 2
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 4
zalgiris kaunas 1
okulların tatil edilmesi 5
hukuk 1
kolonya 2
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam