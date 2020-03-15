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Benzinin saltanatı 5 gün sürecek

Benzin son indirimle motorinden ucuz hale geldi. Ancak sektör önümüzdeki hafta benzine zam, motorine indirim bekliyor
 15 Mart 2020 08:45
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Benzinin saltanatı 5 gün sürecek

Corona virüsü nedeniyle ham petrol fiyatlarında birbiri ardına yaşanan indirimler Türkiye genelinde benzin fiyatlarını motorin fiyatlarının altına düşürdü.

Daha önceki indirimler sırasında da motorin birkaç ilde benzinden pahalı hale gelmişti. Önceki gün gelen 51 kuruşluk ikinci indirimle benzinin litresi İstanbul'da 5.47 kuruşa düşerek, 5.64 liraya satılan motorinin de altına indi.

Ancak akaryakıt sektör temsilcileri pazartesi günü benzine zam, çarşamba günü de motorine indirim gelebileceği, böylece benzinin ucuzluk saltanatının en fazla 5 gün süreceği tahmininde bulundular.

Corona virüsü nedeniyle petrol tüketiminin dünya genelinde azalması, bunun yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki üretim rekabeti petrol fiyatlarını hızla düşürdü.

Ham petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş, Türkiye'de doların seyrine de bağlı olarak pompa fiyatlarına yansıdı.

İndirimlerin etkisiyle yılbaşından bu yana Türkiye'de benzin fiyatları 1 lira 52 kuruş, motorin fiyatları ise 88 kuruş düştü.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası yetkilileri çarşamba gününden itibaren motorinde 21 kuruşluk indirim olabileceğini belirtirken, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası yetkilileri ise motorinde indirim beklemediklerini ancak benzinde pazartesi günü 7 kuruş civarında bir artış olabileceğini ifade ettiler.

MOTORİN DÜNYADA PAHALI

Normalde dünya piyasalarında motorin fiyatları benzinden daha pahalı satılmasına rağmen Türkiye'de motorinden daha düşük tutarda ÖTV alınarak aradaki fark motorin lehine çevriliyordu.

Ancak son indirimler motorine ÖTV ile sağlanan avantajı ortadan kaldırdı. ÖTV'deki 47 kuruşluk fark, yüzde 18'lik KDV de eklenince 56 kuruşa çıkıyor.

Erdoğan SÜZER
Sözcü
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