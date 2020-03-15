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Akraba kıyağından zimmet vurgununa

İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın akrabalarıyla doldurduğu CHP'li İzmir Karaburun Belediyesinde ilk skandal ortaya çıktı.
 15 Mart 2020 09:21
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Akraba kıyağından zimmet vurgununa

İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın akrabalarıyla doldurduğu CHP'li İzmir Karaburun Belediyesinde ilk skandal ortaya çıktı. Başkanın yeğeni hakkında zimmet soruşturması başlatıldı. Yapılan incelemede Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın, İncirli Koy ile Ardıç Plajlarında tahsil edilen nakit paraları zamanında bankaya yatırmadığı belirlendi.

Ayrıca Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın eşinin akrabası Mali Hizmetler Müdür Vekili Handan Kalalı ile eski Mali Hizmetler Müdür Vekili Gülay Güngör'ün denetim görevlerini yerine getirmeyerek zimmete neden oldukları iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Erdoğan, plajların yönetimine 23 yaşındaki yeğeni Derya Efe Girgin'i, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne halasının kızı yıldız Sedef'i, Muhasebe müdürlüğüne eşinin akrabası Handan Kalalı'yı getirerek tepki toplamıştı.

Ceyhan TORLAK
Sabah
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