İspanya Başbakanı Sanchez'ın eşinde corona çıktı
|15 Mart 2020 09:05
|Yazdır
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve dünya çapında bir krize yol açan corona virüsü paniği katlanarak büyüyor. Neredeyse görülmedik ülke kalmayan virüsle ilgili ardı ardına önlemler alınsa da, kötü haberler gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'ya corona virüsü teşhisi konulmasının ardından çift karantina altına alınmıştı.
Benzer bir haber bu kez İspanya'dan geldi. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gömez Fernandez'e yapılan corona virüsü testleri pozitif çıktı. Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada çiftin durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları belirtildi.
EN ÇOK KAYIP VEREN DÖRDÜNCÜ ÜLKE
Virüsün Çin dışında en çok etkilediği ülkeler İtalya, İran ve İspanya olarak dikkat çekiyor. Avrupa'da salgının ortaya çıktığı ilk günlerde listede gerilerde yer alan İspanya, son günlerde Fransa'yı geçerek Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ikinci ülke oldu.
Dünya genelinde dördüncü sırada yer alan İspanya'da toplam ölü sayısı 196'ya yükseldi. Global anlamda bakıldığında ise worldometers'ın verilerine göre ölü sayısı 5 bin 839'a, toplam vaka ise 156 bine ulaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Özbekistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
15 Mart 2020 11:51
|KKTC'de koronavirüs vakası sayısı yükseldi
15 Mart 2020 10:25
|Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi
15 Mart 2020 10:05
|ABD Başkanı Trump'ın test sonucu belli oldu
15 Mart 2020 08:35
|ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 58'e yükseldi
15 Mart 2020 06:55
|İspanya, koronavirüse karşı 'yarı karantinaya' alındı
15 Mart 2020 06:15
|Fransa'da, vaka sayısı son 72 saatte ikiye katlandı
15 Mart 2020 00:43
|Fas Ulaştırma Bakanı da koronavirüse yakalandı
14 Mart 2020 23:33
|İngiltere'de yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı
14 Mart 2020 22:19
|BAE, Türkiye dahil 4 ülkeye uçuşları askıya aldı
14 Mart 2020 22:10