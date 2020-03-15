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Bu hastalara kulak verin: Lütfen bize de maske bırakın

Artan fiyatlar ve yersiz panik yapanlar yüzünden maske bulamayan lösemi hastaları isyan etti: "Maske bizim için nefes kadar önemli. Ne olur ihtiyacınızdan fazlasını almayın."
 15 Mart 2020 09:30
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Bu hastalara kulak verin: Lütfen bize de maske bırakın

'Koronavirüs' salgını en çok lösemi hastalarını vurdu. Artan maske fiyatları ve stokçuluk nedeniyle lösemi hastaları, tedavileri için en gerekli malzeme olan maskeyi bulmakta zorlanıyor. AKŞAM'a konuşan lösemi hastaları ve aileleri şunları söyledi:

EVDEN ÇIKAMAYIZ

8 yaşındaki Esat Borazan, kemoterapi aldığı belirterek "Lütfen maske alırken bizi de düşünün. İhtiyacınızdan fazla almayın. Ona sizden daha çok bizim ihtiyacımız var" dedi.

Baba Abdullah Borazan ise, "Adıyaman'da yaşıyoruz orada maske bulamadık. Tedavinin devamında Adana'ya geldik, burada da hiç bir yerde maske yok. Olan da çok pahalı. Oğlum kemoterapi görüyor ve ilaç kullanıyor. Enfeksiyon riski çok fazla. Eğer maske bulamazsak evdeki yorgan ve pikelerden yapacağız. Çok çaresiziz" dedi. Anne Emine Borazan ise "Eğer maskeyi bulamazsak oğlumu evden çıkartmayacağım" diye konuştu.

OĞLUMA YAKLAŞAMAM

Lösemiyle 2 yıldır savaşan ve 14 ay önce ilik nakli olan Muhammed Çetinkaya'nın (9) babası Orhan Çetinkaya ise şöyle konuştu: "Daha önce 100'lük kutuda satılan maskeleri 70 liradan satın alırken, şimdi 400 lira. Maske olmadan oğlumun yanına yaklaşamıyorum. Enfeksiyon kapma riski çok yüksek."

KAMPANYA BAŞLATTI

Oğlu Ali Utku Yücel'i, beyin tümörü nedeniyle kaybeden ve sonrasında kurduğu; 'Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları' derneğiyle mücadele veren Kemal Yücel '#lösemilileremaskegerek' hastangiyle kampanya başlattı. Yücel, sadece Adana'daki lösemi hastaları için acil 5 bin maskeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek şöyle konuştu: "İnsanlar virüse karşı önlemi temizlikten ziyade, maske takarak alabileceklerini düşünüyorlar. O yüzden de bilinçsiz bir kullanım var. Bunu bazıları fırsata çevirdi."

SONER KAN
Akşam
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