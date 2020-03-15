Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin saatini 08:36 olarak duyurdu.
|15 Mart 2020 09:04
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