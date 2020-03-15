Üniversitelerde sanal sınıf dönemi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) korona virüs salgını tehdidi nedeniyle aldığı önlemleri genişletti. Üniversiteler de tıpkı okullarda olduğu gibi uzaktan eğitim yöntemiyle eğitime devam edecek. Üniversitelerde eğitime ara verilen 3 haftalık sürede "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" devreye sokulacak. Proje kapsamında öğrencilerin eğitimine devam edebilmesi için uzaktan ve açıköğretim imkanlarından yararlanılacak. Her üniversite kendi imkanları dahilinde belli dersleri online olarak verecek. Başka bir deyişle üniversite eğitimi bir süre sanal sınıflarda gerçekleştirilecek ya da hazır ders videoları üzerinden yapılacak.

Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin SABAH'a konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan şu bilgileri verdi:

- 2 yıl önce Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm projesini başlattık. Bu projede 16 üniversitede 6 bini aşkın öğretim üyesine uzaktan eğitim nasıl verilir, içerik nasıl gibi konularda deneyim kazandırılmıştı. 50 bini aşkın öğrenci de dijital okur yazarlık dersi aldı. Şimdi bu projeden yararlanacağız.

- Bu proje kapsamında her üniversitenin yararlanabileceği bine yakın içerik var.

- 18 Mart çarşamba gününe kadar üniversite rektörleri bu içeriklerden hangilerini istediğini, hangi derslerde uzaktan eğitim talep ettiğini YÖK'e bildirecek.

- Üniversiteler teknolojik altyapıya sahip, içerik konusunda bazı eksiklikler vardı. İçerikler Dijital Dönüşüm Projesi'nden karşılanacak.

- İlk, orta ve liselerde olduğu gibi üniversite öğrencileri de 23 Mart'a kadar tatil yapacak. Uzaktan ğitim dersleri önümüzdeki hafta başlayacak.

GÜN VE SAAT VERILECEK

- Türkiye genelinde 207 üniversitede 10 binin üzerinde farklı program var. Dolayısıyla Milli Eğitim'den farklı olarak ortak bir müfredatımız yok. Hangi derslerin uzaktan eğitimle verileceğine üniversiteler karar verecek.

- Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık ve uzaktan öğretim yapılan fakültelerinde an itibarıyla 2 milyonu aşkın öğrenci eğitim alıyor. Bu konuda oldukça deneyimli olan bu 3 üniversitenin 800'e yakın ders içeriği diğer üniversitelerin de kullanımına açılacak.

- Uzaktan eğitim ve uygulama merkezi UZEM aracılığıyla 120 üniversite derslerinin yüzde 30'a kadar kısmı uzaktan verilebilecek durumda.

- Belli yazılımlarla öğretim üyeleri bir sanal sınıf oluşturarak derslerini online verebilecek.

- Birçok üniversitede akademsiyenler hangi dersi hangi gün ve saatte verecekse önceden öğrencilerini bilgilendirecek. Öğrenciler o saatte derse bilgisayarından, cep telefonundan ya da tabletlerinden bağlanarak derse interaktif olarak katılabilecek.

- O gün verilen ders kayda alınacak. Daha sonra öğrenciler o dersi tekrar izleyebilecek.

60 YAŞ ÜSTÜ VE HAMİLE PERSONELE 12 GÜN İDARİ İZİN

YÖK, dijital eğitime ek olarak koronavirüs tahdidine karşı üniversitelerde 14 maddelik bir tedbir planı uygulayacak. Üniversitelerde korona virüsle ilgili süreci yönetecek bir rektör yardımcısı belirlenecek. Yönetici kadrosu dışındaki 60 yaş üstü personel, kronik hastalığı olanlar, hamile ve süt izni kullanan akademisyen ve personel 12 gün idari izinli sayılacak.

MEB SİMÜLASYONLA TANITIM YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Mart'ta başlatacağı uzaktan eğitim çalışmaları da devam ediyor. Sistemin nasıl işleyeceği, hafta içi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından simülsayonlarla anlatılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter paylaşımında "Derslerin nasıl işleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız" bilgisini verdi. Bakan Selçuk, mesajında ailelerin iş birliği içinde olmalarının önemine dikkat çekerek, "Biz gerekli altyapıyı sağladık. Velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz" dedi.

CEYDA KARAASLAN