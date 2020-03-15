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Meslek liselerinden okullardaki koronavirüs tedbirlerine tam destek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: Bir aydır tüm okullarımızda dezenfeksiyona yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu amaçla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızdaki üretim kapasitemizi de harekete geçirdik
 15 Mart 2020 09:36
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Meslek liselerinden okullardaki koronavirüs tedbirlerine tam destek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, belirledikleri meslek liselerinde üretilen dezenfektanların, okullarda koronavirüs kapsamındaki temizlik çalışmalarında kullanıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında, okulların dezenfeksiyonuna yönelik çalışmalar sürüyor.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını korumak için yapılan temizlik çalışmaları sırasında, yine öğrenci ve öğretmenler tarafından üretilen dezenfektanlar kullanılıyor.

Bakanlığın belirlediği 28 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde, günlük 100 tona yükseltilen kapasite ile, zararlı virüslere karşı en hızlı etkiyi gösteren hipoklorit dezenfektan üretimi yapılıyor.

- Belli aralıklarla devam edilecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak koronavirüs önlemleri kapsamında, süreçleri, çok boyutlu ve illerle koordinasyon halinde yürüttüklerini ifade etti.

Bu kapsamda, tüm okullarda yürütülen hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının önemine işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir aydır tüm okullarımızda dezenfeksiyona yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu amaçla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızdaki kapasitemizi de harekete geçirdik. Belirlediğimiz okullarımız, üretimlerine hız verdiler ve ürünlerini kısa sürede tüm illerimize ulaştırdılar. İllerimiz de okullarımızın tamamında ilk dezenfeksiyon çalışmalarını yaptılar. Belirli aralıklarla bu çalışmalar tekrarlanıyor. Üretimler de devam ediyor. Bu işlemlerin belirli periyotlarla devam etmesi için gereken önlemlerimizi aldık. Tüm çalışmalarımız planlandığı gibi devam ediyor."

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, süreci başarılı şekilde yürüten Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, 81 il milli eğitim müdürleri ve okul yöneticilerine, 28 mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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