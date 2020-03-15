1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otobanda kaza sonrası tekme ve yumruklar konuştu

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda hasarlı kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
 15 Mart 2020 10:00
Yazdır
Otobanda kaza sonrası tekme ve yumruklar konuştu

Olay, önceki gün öğleden sonra Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen iki otomobil arasında kaza gerçekleşti. Kazada otomobillerde hasar oluştu. Otomobillerin içinde bulunan 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavgaya tutuştu. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu sırada kavga edenlerden ikisi yere düştü. Yerdeki iki kişiden birine, ayakta kalanlar vurmayı sürdürdü.

Kavga anları kavgayı görerek aracını durduran bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçları hasar gören 5 kişinin birbirleriyle kavga ettikleri, kavga edenlerden ikisinin yere düştüğü, ayaktakilerin yerdeki kişiye vurmayı sürdürdükleri görülüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bunlar da koronavirüsü fırsata çevirdi: Maskeli yankesici
15 Mart 2020 10:40		 Okul kapısının üzerine tırmanan öğrenci düşerek yaralandı
14 Mart 2020 16:21
Aksaray'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 44 yaralı
14 Mart 2020 15:31		 Antalya'da inşaatta göçük: 1 yaralı
14 Mart 2020 13:24
Bağdat'tan gelen yolcular Ankara'da karantinaya alındı
14 Mart 2020 07:04		 Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması
13 Mart 2020 20:55
Adliyede tutuklama kararını duyan şüpheli firar etti
13 Mart 2020 18:13		 Ankara'da 2 avukatı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
13 Mart 2020 17:22
Çocuğuna ilaç yazmayan doktora demir çubukla saldırdı
13 Mart 2020 14:34		 Park yüzünden kadının kaburgasını kıran öğretim görevlisine tahliye
13 Mart 2020 13:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - İkinci elde talebe yetişilemiyor, satacak araç bulanamıyor11:51 - Özbekistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi11:45 - Zincir marketlerin yayılması kurala bağlanmalı11:43 - Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin11:40 - İbrahim Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması11:38 - Diplomatik misyon temsilciliklerine koronavirüs önlemleri konusunda bilgilendirme11:36 - FETÖ'nün 1980'lerden itibaren TSK'de nasıl örgütlendiği ifadelerde11:33 - Van Gölü'nün sodalı suyu virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir mi?11:29 - İBB mangal denetimine başladı11:26 - Otobüs firmaları: 3 ayda satacağımız biletleri 3 günde sattık
11:21 - Koronavirüs yumurta sektörünü vurdu, bazı firmalar iflas etti11:15 - MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi11:11 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?10:59 - Koronavirüsünden korunmak isterken 'el egzaması' olmayın10:55 - Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?10:50 - Ailelere 10 maddelik 'koronavirüsü' önerisi10:47 - Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak10:46 - Bir virüs önlemi daha... Vergi memurları evlere gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzinin saltanatı 5 gün sürecek
Çin'de, Kovid-19'a yakalanan hasta, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı
Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler
Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
Koronavirüs'te ikinci aşama
Umreden dönenler öğrenci yurdunda karantinaya alındı
Yargıtay'dan para cezalarının amacına dair önemli karar
Hayretin Karaman: Cemaatle namaz ve Cuma namazı ertelenmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
messiah 1
süper lig maçlarının şifresiz yayınlanması 1
zalgiris kaunas 1
ingiltere premier ligi 1
okulların tatil edilmesi 2
kolonya 2
corona virüsü türkiye'de 1
Alo 184 korona hatti 1
Fırsatçılık 1
hukuk 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam