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ByLock kullanıcısı 1 kişi tutuklandı

Niğde'de FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı
 15 Mart 2020 10:15
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ByLock kullanıcısı 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında özel bir firmada bilgisayar işletmeni olarak çalışan M.E.A 'nın ByLock kullanıcısı olduğunu tespit etti. M.E.A'nın evinde yapılan aramada ise bir laptop bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
DHA
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