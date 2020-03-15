Bakanlık uyarıyor... Umreci ziyaretleri de devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlerdir, umreden dönenlere, corona virüsü salgını nedeniyle "14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri" uyarısında bulunuyor. Türkiye'nin pek çok şehrinde bazı belediye başkanları ve parti teşkilatları, umreden dönenlerin evlerine "Allah kabul etsin" ziyaretinde bulunuyor
|15 Mart 2020 10:21
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Dünya genelinde 150 binden fazla corona virüs vakası görüldü, 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Altı vakanın görüldüğü Türkiye'de salgına karşı önlemler alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlere "14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri" uyarısında bulundu.
Ancak bazı şehirlerde belediye başkanları ve bazı parti teşkilatları, umreden dönenlerin evlerine "Allah kabul etsin" ziyaretinde bulunuyor.
Kocaeli'de umreden dönen bir iş insanı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gelen tepkiler üzerine "Arkadaşlar beş gün önceki ziyaretim bu, Nevzat Bey umreden geleli 25 gün oldu. Gecikmiş bir ziyaret bu" diyerek, kendisini savundu.
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