1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medya söylentisi bir ürünün daha satışını arttırdı

Sosyal medyada korona virüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı
 15 Mart 2020 10:31
Yazdır
Sosyal medya söylentisi bir ürünün daha satışını arttırdı

Sosyal medyada korona virüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı.

Türkiye'de korona virüsünün görülmesinin ardından vatandaşların virüse karşı çözüm arayışları her geçen gün farklılık gösteriyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından korona virüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisinin yayılması kınaya olan ilgiyi arttırdı. Öte yandan, korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, alternatif tıp olan aktarlara akın etti.

Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların aktarları tercih ettiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, "Korona virüsünün herhangi bir tedavisi olmadığı için kişinin bağışıklık sisteminin kuvvetli olması gerekiyor. Genel olarak bağışıklık sistemini arttıracak ürünler alınmakta. Zencefil, çörek otu, zerdeçal, ada çayı, ıhlamur satışı arttı. Son zamanlarda kulağımıza da gelen, müşterilerden de öğrendiğimiz, kınayla ilgili birkaç söylenti var. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz ama eliniz kirliyken gözünüze ve yüzünüze sürmeyin, elinizi yıkayın talimatından sonra kişiler kınaya yöneldi. Kınayı ele yaktıktan sonra kınanın bu virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar. Sosyal medyada birkaç tana görsel paylaşılmış kınayla ilgili bize de gönderdiler. Biz tabi ihtimal vermiyoruz. Çünkü elin üzerine yakılan bir kına. El temizliğine bir etkisi yok. Bir etken madde değil. Kına satışları arttı. Bu kadar peş peşe kına satamazdık. Kolonya gibi kınanın satışı da arttı" dedi.

Vatandaşlar da virüslere karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için aktarları tercih ettiklerini söylediler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otobüs firmaları: 3 ayda satacağımız biletleri 3 günde sattık
15 Mart 2020 11:26		 Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?
15 Mart 2020 10:55
Hayretin Karaman: Cemaatle namaz ve Cuma namazı ertelenmeli
15 Mart 2020 10:36		 Bakanlık uyarıyor... Umreci ziyaretleri de devam ediyor
15 Mart 2020 10:21
Bu hastalara kulak verin: Lütfen bize de maske bırakın
15 Mart 2020 09:30		 Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
15 Mart 2020 09:04
Virüs fırsatçılığı... Üç günde % 100 zam!
15 Mart 2020 08:10		 Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
15 Mart 2020 08:00
Umrede kritik gün, 21 bin kişi dönüyor
15 Mart 2020 07:16		 Almanya'da çalışan Türk hemşireden 60 yaş uyarısı
14 Mart 2020 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - İkinci elde talebe yetişilemiyor, satacak araç bulanamıyor11:51 - Özbekistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi11:45 - Zincir marketlerin yayılması kurala bağlanmalı11:43 - Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin11:40 - İbrahim Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması11:38 - Diplomatik misyon temsilciliklerine koronavirüs önlemleri konusunda bilgilendirme11:36 - FETÖ'nün 1980'lerden itibaren TSK'de nasıl örgütlendiği ifadelerde11:33 - Van Gölü'nün sodalı suyu virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir mi?11:29 - İBB mangal denetimine başladı11:26 - Otobüs firmaları: 3 ayda satacağımız biletleri 3 günde sattık
11:21 - Koronavirüs yumurta sektörünü vurdu, bazı firmalar iflas etti11:15 - MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi11:11 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?10:59 - Koronavirüsünden korunmak isterken 'el egzaması' olmayın10:55 - Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?10:50 - Ailelere 10 maddelik 'koronavirüsü' önerisi10:47 - Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak10:46 - Bir virüs önlemi daha... Vergi memurları evlere gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzinin saltanatı 5 gün sürecek
Çin'de, Kovid-19'a yakalanan hasta, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı
Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler
Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
Koronavirüs'te ikinci aşama
Umreden dönenler öğrenci yurdunda karantinaya alındı
Yargıtay'dan para cezalarının amacına dair önemli karar
Hayretin Karaman: Cemaatle namaz ve Cuma namazı ertelenmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.03.2020 galatasaray kulübü açıklaması 3
Popülizm 1
el dezenfektanı 1
tesbihlerin camilerden kaldırılması 2
tyrese rice 1
15.03.2020 21 bin vatandaşımızın umreden dönmesi 2
messiah 1
Alo 184 korona hatti 1
okulların tatil edilmesi 2
hukuk 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam