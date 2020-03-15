Sosyal medya söylentisi bir ürünün daha satışını arttırdı
|15 Mart 2020 10:31
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Sosyal medyada korona virüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı.
Türkiye'de korona virüsünün görülmesinin ardından vatandaşların virüse karşı çözüm arayışları her geçen gün farklılık gösteriyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından korona virüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisinin yayılması kınaya olan ilgiyi arttırdı. Öte yandan, korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, alternatif tıp olan aktarlara akın etti.
Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların aktarları tercih ettiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, "Korona virüsünün herhangi bir tedavisi olmadığı için kişinin bağışıklık sisteminin kuvvetli olması gerekiyor. Genel olarak bağışıklık sistemini arttıracak ürünler alınmakta. Zencefil, çörek otu, zerdeçal, ada çayı, ıhlamur satışı arttı. Son zamanlarda kulağımıza da gelen, müşterilerden de öğrendiğimiz, kınayla ilgili birkaç söylenti var. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz ama eliniz kirliyken gözünüze ve yüzünüze sürmeyin, elinizi yıkayın talimatından sonra kişiler kınaya yöneldi. Kınayı ele yaktıktan sonra kınanın bu virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar. Sosyal medyada birkaç tana görsel paylaşılmış kınayla ilgili bize de gönderdiler. Biz tabi ihtimal vermiyoruz. Çünkü elin üzerine yakılan bir kına. El temizliğine bir etkisi yok. Bir etken madde değil. Kına satışları arttı. Bu kadar peş peşe kına satamazdık. Kolonya gibi kınanın satışı da arttı" dedi.
Vatandaşlar da virüslere karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için aktarları tercih ettiklerini söylediler.
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