Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
|15 Mart 2020 10:47
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.
Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:
Şehit Özel Harekat: 2064
Milli İrade: 1880
Gölbaşı: 1448
Toplam: 5392
Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:
Tahir Büyükkörükçü: 2228
Kutalmışoğlu: 2710
Toplam: 4938
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