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Koronavirüs yumurta sektörünü vurdu, bazı firmalar iflas etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını yurt dışına ihracat yapan yumurta üreticisini vurdu. Virüs salgını nedeniyle İran, Irak, Azerbaycan, Kuveyt, Katar ve Suriye'ye yumurta gönderemediklerini aktaran Konya Yumurta Üreticileri Başkanı İsmail Saraçoğlu, sektörde iflasların başladığını aktardı
 15 Mart 2020 11:21
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Koronavirüs yumurta sektörünü vurdu, bazı firmalar iflas etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgını Türkiye'de yumurta sektörünü de zora soktu. Corona virüsü salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatıldığını ve ihracat yapamadıklarını belirten Konya Yumurta Üreticileri Birliğini (YUM-BİR) Başkanı İsmail Saraçoğlu, "Sınıra gönderilen yumurta TIR'larımız geri gönderildi. Bu sebeple üretim fazlası yumurtalar ülke içinde kaldı. Şu an yumurtanın kolisi 6-7 liraya kadar düşmüş durumda. Tavuklar için ithal ettiğimiz yem ve proteinleri de alamıyoruz. Üreticilerimiz tavuklarına bakamadığı için 1 ay içerisinde 6 milyon tavuk kesime gönderildi, 6 tavuk çiftliği ise kapatıldı" dedi.

"SEKTÖR PERİŞAN OLDU"
Son bir ay içerisinde Türkiye genelinde 6 milyon tavuğun kesime gönderildiğini belirten Saraçoğlu, "Geçtiğimiz yıl Irak Türkiye'den yumurta vb. bazı gıda ürünlerinin alımını durdurmuş ve sektör daralmaya gitmişti. Şimdi de corona virüsü nedeniyle ihracat yaptığımız İran, Suriye, Kuveyt, Katar, Azerbaycan ve diğer ülkelere yumurta gönderemiyoruz. Haftada yaklaşık 280-300 TIR yumurtayı ihraç ederdik ama son bir aydır corona virüsünden dolayı sınırlar kapatılınca sektör perişan oldu" dedi.

"YUMURTANIN KOLİSİNDEN 3 LİRA ZARAR EDİYORUZ"
İhracat yapmadıklarından dolayı yumurta kolisinin ülke içinde 6-7 liraya kadar düştüğünü ifade eden Saraçoğlu, "Yurt dışına ihracat yapamadığımız için üretim fazlası yumurta ülkede kaldı. Şu an üreticimiz bir yumurtayı 36 kuruşa üretiyor. İhracatta yaşanan sorunlardan dolayı yumurtanın kolisi 6-7 liraya düştü. Şu an yumurtanın kolisinden 3 lira zarar ediyoruz" şeklinde konuştu.

SON BİR AY İÇERİSİNDE 6 TAVUK ÇİFTLİĞİ KAPANDI
Sektörde yaşanan sorunlardan dolayı yaklaşık 6 milyona yakın tavuğun kesime gönderildiğini aktaran Saraçoğlu, "Yumurtaları ihraç edemememizin yanında tavuklarımız için gerekli besin ürünlerini de yurt dışından ithal edemiyoruz. Tavuklarını besleyemeyen üreticimiz Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon tavuğu kesime gönderdi.
Yumurta sektöründe bu sorunlar devam ederse 110 milyon olan tavuk varlığımız 100 milyonun altına düşer. Şu an benim bildiğim kadarıyla son bir ay içerisinde 6 büyük tavuk çiftliği kapatıldı. Yüzlerce çalışan işsiz kaldı. Eğer süreç bu şekilde devam ederse iflasların ardı arkası kesilmez" ifadelerini kullandı.

ACİL EKONOMİK PAKET HAZIRLANMALI
Yumurta ve diğer tarım ürünleri için acilen bir ekonomik paketin açıklanması gerektiğine vurgu yapan Saraçoğlu, "Döviz kurunun yükselmesi nedeniyle ithal ettiğimiz birçok ürünün maliyeti arttı. Salgın bitse bile bu şartlar altında üretim yapmak çok güç hale geldi. Bu yüzden hem yumurta sektörü hem de tarım ürünleri için acil bir ekonomik paket hazırlanmalı" şeklinde konuştu.
Sözcü
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