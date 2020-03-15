1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otobüs firmaları: 3 ayda satacağımız biletleri 3 günde sattık

Geçtiğimiz cuma günü üniversitelerin tatil olması ile ilgili yapılan açıklamadan sonra yüz binlerce öğrenci memleketlerine akın etti. Otobüs firmalarının çalışanları, o gecede yaşadıklarını dile getirirken, 3 ayda satılan biletlerin 3 günde satıldığını belirtti.
 15 Mart 2020 11:26
Yazdır
Otobüs firmaları: 3 ayda satacağımız biletleri 3 günde sattık

İlk olarak Çin'de orta çıkan ve dünyayı meşgul ederek binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü nedeniyle geçtiğimiz cuma akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Korona virüsü toplantısının ardından ortaokul ve liselerin 1, üniversitelerin ise 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklanmıştı. Açıklamanın ardından eğitim almak için memleketlerden uzakta bulunan öğrenciler, bulundukları şehirlerdeki otobüs terminallerine adeta akın etmişti.

Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekerken yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koymuştu. Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir'de ise diğer illerden daha çok yoğunluk yaşadı. İlin şehirlerarası otogarında bulunan bazı firmaların, öğrencilere hizmet etmek için çalışanlarını evden çağırarak o geceyi atlattığı dile getirildi. Ayrıca otobüs firmaları 2-3 aya kadar satılan biletin bir gecede satıldığını da aktardı.

"BİZ BÖYLE KALABALIĞI BEKLEMİYORDUK"

Uzun yıllardır sektörde bulunan ve özel bir otobüs şirketin vardiya amiri olan Gökhan Koşarer, binlerce öğrencinin bir anda bu kadar akın edeceğini hiç beklemediği dile getirerek, o gece hakkında sorulan diğer sorulara da yanıt verdi. Gökhan Koşarer, şunları söyledi:

"Biz tabi ki o geceyi beklemiyorduk. Bu kadar kalabalık olacağını da bilmiyorduk. İnsanlar haberleri gördükten sonra, yani haberlerde okulların tatil olacağı açıklandıktan sonra aşırı bir izdiham oldu. Biz evde olan çalışanlarımızı otogara ve şubelerimize çekerek yoğunluğu atlatmayı çalıştık. Ama hiçbirimiz bu kadar yoğun olacağını düşünmüyorduk. O gün ulaşım firmaların bütününde online sistemi çöktü. Bu nedenle de yoğunluk yaşandı. O yüzden biz evde olan bütün personelimizi iş yerine davet ettik ve o yoğunluğu, o geceyi öyle atlattık. Ama aşırı bir yoğunluk vardı öyle bir yoğunluğu biz baya bir zamandır görmüyorduk"

3 AYIN BİLETİ 3 GÜNDE SATILDI

Gökhan Koşarer, cuma akşamı başlayan yoğunluğun, bir hafta daha devam edeceğini ifade ederek, "O yoğunluk hala devam ediyor. Özellikle üniversite öğrencileri Eskişehir'den gitmeyi tercih ediyorlar. Kendi aileleri yanına gitmeyi çalışıyorlar. Bu yoğunluğun biz bu hafta çarşamba-perşembeye kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle uzun yol arabalarımız tamamen dolu şu anda. Biz bu üç günde bu mevsimde iki ayda satacağımız, üç ayda satacağımız, biletleri bu üç günde sattık. Talebe de cevap vermek gerekiyor. Bu taleplerine cevap vermek için birçok ilave araçları çıkarttık. Bu ilave araç çıkartırken de zorlanırsın. Ne için? Çünkü şu an bir salgın var ve toplu taşıma araçları çalıştırıyorsun. Bu araçların her kalkışında bir bakım ve ilaçlanması gerekiyor. Bu yüzden geç oldu ama hemen hemen bütün illere bir ilave araç yaptık" şeklinde konuştu.

Ayrıca Koşarer, seyahat edecek yolculara da bir çağrı yaparak, "Eğer hasta birisi varsa ya da kendilerine hasta hissederseler mümkünse lütfen otobüse ya toplu taşım araçlara binmesinler. Çünkü içinde 46 kişiyle beraber seyahat ediyorsunuz. Hastalığını herkese bulaşmasın" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?
15 Mart 2020 10:55		 Hayretin Karaman: Cemaatle namaz ve Cuma namazı ertelenmeli
15 Mart 2020 10:36
Sosyal medya söylentisi bir ürünün daha satışını arttırdı
15 Mart 2020 10:31		 Bakanlık uyarıyor... Umreci ziyaretleri de devam ediyor
15 Mart 2020 10:21
Bu hastalara kulak verin: Lütfen bize de maske bırakın
15 Mart 2020 09:30		 Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
15 Mart 2020 09:04
Virüs fırsatçılığı... Üç günde % 100 zam!
15 Mart 2020 08:10		 Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
15 Mart 2020 08:00
Umrede kritik gün, 21 bin kişi dönüyor
15 Mart 2020 07:16		 Almanya'da çalışan Türk hemşireden 60 yaş uyarısı
14 Mart 2020 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - İkinci elde talebe yetişilemiyor, satacak araç bulanamıyor11:51 - Özbekistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi11:45 - Zincir marketlerin yayılması kurala bağlanmalı11:43 - Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin11:40 - İbrahim Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması11:38 - Diplomatik misyon temsilciliklerine koronavirüs önlemleri konusunda bilgilendirme11:36 - FETÖ'nün 1980'lerden itibaren TSK'de nasıl örgütlendiği ifadelerde11:33 - Van Gölü'nün sodalı suyu virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir mi?11:29 - İBB mangal denetimine başladı11:26 - Otobüs firmaları: 3 ayda satacağımız biletleri 3 günde sattık
11:21 - Koronavirüs yumurta sektörünü vurdu, bazı firmalar iflas etti11:15 - MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi11:11 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?10:59 - Koronavirüsünden korunmak isterken 'el egzaması' olmayın10:55 - Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?10:50 - Ailelere 10 maddelik 'koronavirüsü' önerisi10:47 - Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak10:46 - Bir virüs önlemi daha... Vergi memurları evlere gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzinin saltanatı 5 gün sürecek
Çin'de, Kovid-19'a yakalanan hasta, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı
Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler
Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
Koronavirüs'te ikinci aşama
Umreden dönenler öğrenci yurdunda karantinaya alındı
Yargıtay'dan para cezalarının amacına dair önemli karar
Hayretin Karaman: Cemaatle namaz ve Cuma namazı ertelenmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Alo 184 korona hatti 1
KEFİR ve corona 2
13.03.2020 beşiktaş kulübü tweeti 1
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 2
el dezenfektanı 1
nedir bu BES 4
okulların tatil edilmesi 2
Popülizm 1
italyanların balkonlarda verdiği konserler 1
zalgiris kaunas 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam