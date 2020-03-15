1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB mangal denetimine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri mangal denetimi yapmaya başladı. Alınan karar uyarınca sahil ve yeşil alanlarda mangal yakmak isteyen vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Kimi vatandaş uygulamayı doğru bulmazken, kimileri de İBB'nin kararını destekledi
 15 Mart 2020 11:29
Yazdır
İBB mangal denetimine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) geçen cuma duyurduğu yasağın ardından ekipler mangal denetimi yapmaya başladı. Alınan karar uyarınca sahil ve yeşil alanlarda mangal yakmak isteyen vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Anadolu yakasında Maltepe, Kartal ve Pendik sahilleri ile yeşil alanlarda mangal yakmak isteyen vatandaşlar, İBB kararı sonrası zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

'BEN DOĞRU BULMUYORUM'

Mangal yaparken zabıta ekipleri tarafından uyarılan Ali Alçı "Biz ateş yakmadık, tüple mangalımızı yaptık. Ekipler uyardı bizi" şeklinde konuştu. Sahilde mangal yapmak istediğini söyleyen Gökhan Kara da, "İnsanlar sahilde mangal yapmak istiyor. Apartmanlarda yapamayacaklar, doğal olarak sahillerde ya da yeşil alanlarda yapacak. Ben doğru bulmuyorum. İnsanları rahatsız etmeden sonra temizliği yapılabilir" ifadelerini kullandı.

'MANGAL BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ, BELLİ BAŞLI NOKTALAR BELİRLENEBİLİR'

Ailesi ile pikniğe gelen Cihan Meral "Yazın özellikle sahil yolu duman altı oluyordu. Birçok insan bu durumdan şikayetçiydi zaten. Bu kararı olumlu karşılıyorum. Mangal yapmak isteyenlere belli başlın noktalar belirlenmesi gerekiyor. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey" diye konuştu.

İBB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İBB'den geçen cuma günü yapılan açıklamada ise şöyle denilmişti: "İBB, kamusal alanlarda, hem çevre kirliğine neden olan hem de yurttaşlara rahatsızlık veren mangal yakılmasını durdurmak için gerekli çalışmaları başlattı. Sahil ve yeşil alanlara, uyarı tabelalarının dikilmesinin ardından denetimler yaşama geçirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),özellikle yaz aylarında ortalığı dumana boğan mangallar konusunda harekete geçti. Kentin yeşil alan ve sahillerinde yakılan mangallar, çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yurttaşlar açısından da büyük rahatsızlık konusu.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, yakınmaların giderilmesi amacıyla, ilk olarak, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gerekli yerlere uyarı tabelası dikilmesi çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İBB Zabıta ekipleri ve Özel Güvenlik Personeli de denetimler için sahaya çıkacak"
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı
14 Mart 2020 23:12		 İstanbul'da metro seferlerinde aksama
14 Mart 2020 21:53
130 yıllık tren istasyonu geleceğini bekliyor
14 Mart 2020 21:12		 Depremde hasar gören evin mahzeninde küpler bulundu
14 Mart 2020 17:33
Soğuklar geri geliyor. Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek
14 Mart 2020 14:08		 İstanbul'da, toplu ulaşımı kullanım oranı %17 düştü
14 Mart 2020 11:35
İBB'den mangala yasak geliyor
13 Mart 2020 22:12		 Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Kar geliyor
13 Mart 2020 19:50
Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
13 Mart 2020 17:58		 Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi
13 Mart 2020 17:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - İkinci elde talebe yetişilemiyor, satacak araç bulanamıyor11:51 - Özbekistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi11:45 - Zincir marketlerin yayılması kurala bağlanmalı11:43 - Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin11:40 - İbrahim Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması11:38 - Diplomatik misyon temsilciliklerine koronavirüs önlemleri konusunda bilgilendirme11:36 - FETÖ'nün 1980'lerden itibaren TSK'de nasıl örgütlendiği ifadelerde11:33 - Van Gölü'nün sodalı suyu virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir mi?11:29 - İBB mangal denetimine başladı11:26 - Otobüs firmaları: 3 ayda satacağımız biletleri 3 günde sattık
11:21 - Koronavirüs yumurta sektörünü vurdu, bazı firmalar iflas etti11:15 - MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi11:11 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?10:59 - Koronavirüsünden korunmak isterken 'el egzaması' olmayın10:55 - Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?10:50 - Ailelere 10 maddelik 'koronavirüsü' önerisi10:47 - Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak10:46 - Bir virüs önlemi daha... Vergi memurları evlere gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzinin saltanatı 5 gün sürecek
Çin'de, Kovid-19'a yakalanan hasta, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı
Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler
Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
Koronavirüs'te ikinci aşama
Umreden dönenler öğrenci yurdunda karantinaya alındı
Yargıtay'dan para cezalarının amacına dair önemli karar
Hayretin Karaman: Cemaatle namaz ve Cuma namazı ertelenmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eba.gov.tr 3
tyrese rice 1
15.03.2020 21 bin vatandaşımızın umreden dönmesi 2
Alo 184 korona hatti 1
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 2
geceye bir şiir bırak 2
el dezenfektanı 1
Popülizm 1
süper lig maçlarının şifresiz yayınlanması 1
italyanların balkonlarda verdiği konserler 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam