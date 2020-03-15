1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İbrahim Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını bildirdi
 15 Mart 2020 11:40
Yazdır
İbrahim Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını bildirdi.

Kalın, Twitter'dan, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dışişlerinden, Yunanistan Dışişleri Bakanının sosyal medyadaki açıklamalarına tepki
15 Mart 2020 06:31		 15 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Mart 2020 00:01
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de vaka sayısı 6'ya çıktı
14 Mart 2020 23:46		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı ile 'görüştü
14 Mart 2020 22:41
Avrupa'dan dönmek isteyen vatandaşlara 'THY ile temasa geçin' uyarısı
14 Mart 2020 22:36		 Ali Babacan: Davutoğlu ile ciddi bir ayrışmamız var
14 Mart 2020 22:14
Şanlıurfa Valisi: 1 ay boyunca kahvehanelere gitmeyin
14 Mart 2020 21:20		 Bakan Selçuk'tan, velilere uyarı
14 Mart 2020 21:14
Sağlık Bakanlığı ile Emniyet'ten dolandırıcılık uyarısı
14 Mart 2020 21:00		 Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kuruldu
14 Mart 2020 20:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - Meslek lisesi öğrencileri 'dezenfektan mesaisi'nde12:00 - İkinci elde talebe yetişilemiyor, satacak araç bulanamıyor11:51 - Özbekistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi11:45 - Zincir marketlerin yayılması kurala bağlanmalı11:43 - Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin11:40 - İbrahim Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması11:38 - Diplomatik misyon temsilciliklerine koronavirüs önlemleri konusunda bilgilendirme11:36 - FETÖ'nün 1980'lerden itibaren TSK'de nasıl örgütlendiği ifadelerde11:33 - Van Gölü'nün sodalı suyu virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir mi?11:29 - İBB mangal denetimine başladı
11:26 - Otobüs firmaları: 3 ayda satacağımız biletleri 3 günde sattık11:21 - Koronavirüs yumurta sektörünü vurdu, bazı firmalar iflas etti11:15 - MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi11:11 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?10:59 - Koronavirüsünden korunmak isterken 'el egzaması' olmayın10:55 - Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?10:50 - Ailelere 10 maddelik 'koronavirüsü' önerisi10:47 - Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzinin saltanatı 5 gün sürecek
Çin'de, Kovid-19'a yakalanan hasta, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı
Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler
Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
Koronavirüs'te ikinci aşama
Umreden dönenler öğrenci yurdunda karantinaya alındı
Yargıtay'dan para cezalarının amacına dair önemli karar
Hayretin Karaman: Cemaatle namaz ve Cuma namazı ertelenmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 1
ingiltere premier ligi 1
el dezenfektanı 1
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 2
Alo 184 korona hatti 1
okulların tatil edilmesi 2
13.03.2020 galatasaray kulübü açıklaması 3
postacı 3
2 ay direnelim,yazın virüsün etkisi geçiyor 1
otogarın ana baba günü olması 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam