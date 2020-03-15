İbrahim Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını bildirdi
|15 Mart 2020 11:40
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını bildirdi.
Kalın, Twitter'dan, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir." paylaşımında bulundu.
Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı.Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 15, 2020
Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım.
Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir. https://t.co/fUrX8DysWH
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