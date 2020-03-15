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Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin

Geçen yıl kamu alımları için toplam 142,7 milyar lira harcandı, bunun 39,3 milyar liralık kısmı belediyeler tarafından gerçekleştirildi- Söz konusu harcamalarda belediyeleri 20,6 milyar lira ile diğer özel bütçeli kuruluşlar, 19,2 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı, 14,6 milyar lira ile KİT'ler takip etti
 15 Mart 2020 11:43
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Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin

Kamu alımları için 2019'da toplam 142,7 milyar lira harcandı, bunun yaklaşık yüzde 28'ine denk gelen 39,3 milyar liralık kısmı belediyelerce gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Kamu İhale Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihaleler, doğrudan temin ve istisnalarla toplam 487 bin 502 kamu alımı yapıldı. Söz konusu alımların toplam tutarı 142 milyar 727 milyon 54 bin lira oldu.

Bu tutarın 39,3 milyar liralık kısmı belediye harcamalarından oluştu. Söz konusu dönemde belediyeler tarafından 124 bin 203 kamu alımı gerçekleştirildi. Böylece toplam tutarın yaklaşık yüzde 28'i belediyeler tarafından harcandı.

Belediyeleri sırasıyla 20,6 milyar lira ile diğer özel bütçeli kuruluşlar, 19,2 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı, 14,6 milyar lira ile kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) izledi.

Milli Savunma Bakanlığı 9,5 milyar liralık, yükseköğretim kurumları 7,8 milyar liralık, Milli Eğitim Bakanlığı 5,4 milyar liralık, İçişleri Bakanlığı ise 3,8 milyar liralık kamu alımı yaptı.

Bu kapsamda, sosyal güvenlik kurumları 544 milyon lira harcama yaparken, TBMM'nin kamu alımları 62 milyon lira, Cumhurbaşkanlığını kamu alımları da 59 milyon lira oldu.

- En çok yapım işlerine para harcandı

Söz konusu dönemde istisnalar ve doğrudan temin dışındaki Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan toplam 58 bin 251 ihalenin yüzde 48,39'unu mal alımı, yüzde 33,65'ini hizmet alımı, yüzde 17,84'ünü yapım işi, yüzde 0,12'sini danışmanlık hizmet alımı oluşturdu. Bu kapsamda toplam 117 milyar liralık kamu alımının 50,3 milyar lirası yapım işi, 34,8 milyar lirası mal alımı, 31,6 milyar lirası hizmet alımı ve 280 milyon lirası danışmanlık hizmetlerinden oluştu.

Kanun kapsamında yapılan 58 bin 251 ihalenin yüzde 70,79'u açık ihale, yüzde 29,8'i pazarlık usulü, yüzde 0,14'ü ise belli istekliler arasında ihale usulüyle gerçekleştirildi.

- Elektronik ihalelerde 4 milyar liralık alım yapıldı

2016 yılının son çeyreğinde devreye alınan elektronik ihale uygulamasıyla geçen yıl 4 bin 551 ihale gerçekleştirildi.

Bu ihalelerde 6 bin 230 sözleşmeye ait 4 milyar 139 milyon 747 bin lira tutarında alım yapıldı.

Elektronik eksiltme uygulaması 2018 yılının son çeyreğinden itibaren EKAP'ta devreye alınmıştı. Bu uygulama çerçevesinde 1125 ihalede ve 9 bin 194 kısımda elektronik eksiltme gerçekleştirildi. Son fiyat teklif toplamı 2 milyar 806 milyon 58 bin lira olarak belirlendi.
Anadolu Ajansı
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