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Özbekistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Özbekistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi
 15 Mart 2020 11:51
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Özbekistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Özbekistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Ülkenin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'dan dönen bir Özbekistan vatandaşında Kovid-19'un tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, salgının tespit edildiği ülkelerden gelen ve 14 gün süreyle gözlem altında tutulan 7 bin 700 kişiden 5 bin 600'ünün karantinadan çıkarıldığı aktarıldı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Epidemiyoloji Ajansı Müdürü Bahrom Almatov, yaptığı açıklamada, Kovid-19 rastlanan vatandaş ile temas edenlerin belirlendiğini belirterek, "Ayrıca hastayla Fransa'dan aynı uçakta gelenlerin listesi çıkarıldı. Onların karantina altına alınmasına yönelik çalışmalar başlatıldı." dedi.

- Kazakistan'da vaka sayısı 8'e ulaştı

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, düzenlediği brifingde, ülkede Kovid-19'a iki kişide daha rastlandığını belirterek, "Biri dün İtalya'dan, diğeri de Güney Kore'den gelen vatandaşlarımız. Transit yolcular hariç hastalarla aynı uçaklarda gelenler hastanelere kaldırıldı." şeklinde konuştu.

Böylece ülkede vaka sayısının 8'e ulaştığını dile getiren Birtanov, 1400'ün üzerinde vatandaşın hastanelerde, 545'in de ev karantinalarında olduğunu bildirdi.

Birtanov, vatandaşları kalabalık yerlerden uzak durmaya, hijyen kurallarına uymaya ve panik yapmamaya çağırdı.

- Gürcistan'da 30 hastadan biri iyileşti

Gürcistan'da Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Maria Ezurgbaia, yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında tutulan 30 hastadan birinin iyileştiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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