Meslek lisesi öğrencileri 'dezenfektan mesaisi'nde
|15 Mart 2020 12:04
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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, artan dezenfektan talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.
Temizlik ürünleri üreten Kimya Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfektan da imal ediyor.
Öğrenciler, Türkiye'nin her bölgesinden gelen siparişleri karşılamak için seri üretime geçti.
Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadeleye katkı sunmalarının sevindirici olduğunu söyledi.
Çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını vurgulayan Turhan, talebi karşılamak için gece gündüz çalışacaklarını bildirdi.
- "Ürünün litresi 4,25 lira"
Turhan, salgının ardından önemli miktarda dezenfektana ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Böyle olunca üretim konseptimizi, temizlik ürünlerinden, hızlı bir şekilde dezenfektan ürününe çevirdik. Uzun süreli bir çalışmayla kimya öğretmenlerimiz, okul müdürümüzle hızlı bir şekilde bu ürünü üretme imkanına sahip olduk. Ürünün litresine 4,25 lira artı KDV üzerinden bir fiyatlandırma yaptık. Konsantre, sulandırılmış değil. Bizden alan kurumlar sulandırarak kullanacaklar."
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da dezenfektan ihtiyacının artması üzerine harekete geçtiklerini ve meslek liselerinin yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Kentteki diğer meslek liselerinin de bu konuda çalışma yaptığını kaydeden Durmuş, "Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ihtiyacı olan, tedarik etmesi gereken şeyler vardı. Milli Eğitim Bakanlığımızla iletişime geçtik. Onlar da sağ olsunlar destek oldular." dedi.
Okul Müdürü Hüseyin Aydoğan da seri üretime geçtiklerini belirterek, "Ürettiğimiz ürüne, Türkiye genelinden yoğun bir talep var ve bu talebi karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de yüklü bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
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