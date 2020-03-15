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Azeri iş adamı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı
 15 Mart 2020 12:10
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Azeri iş adamı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Palmali Şirketler Grubu sahibi Gurbanoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Gurbanoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

İş adamının Levent'teki iş yerinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Gurbanoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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