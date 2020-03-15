Van'da, çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı
Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
|15 Mart 2020 12:32
|Yazdır
Van'da 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cesedine ulaşıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, 4-5 Şubat'ta düşen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan Van-Bahçesaray kara yolunun açıldığı belirtildi.
Açıklamada, 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekiplerinin çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Daşdemir'in naaşı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TOKİ'den 'Salda Gölü'ne ilişkin açıklama
15 Mart 2020 14:05
|Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
15 Mart 2020 13:48
|Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
15 Mart 2020 13:11
|Meteorolojiden kar yağışı ve zirai don uyarısı
15 Mart 2020 12:39
|İBB mangal denetimine başladı
15 Mart 2020 11:29
|Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı
14 Mart 2020 23:12
|İstanbul'da metro seferlerinde aksama
14 Mart 2020 21:53
|130 yıllık tren istasyonu geleceğini bekliyor
14 Mart 2020 21:12
|Depremde hasar gören evin mahzeninde küpler bulundu
14 Mart 2020 17:33
|Soğuklar geri geliyor. Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek
14 Mart 2020 14:08