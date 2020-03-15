Meteorolojiden kar yağışı ve zirai don uyarısı
|15 Mart 2020 12:39
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İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarından itibaren kuvvetli kar yağışı ve bazı bölgelerde zirai don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların yarından itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
Bu bölgelerde salı ve çarşamba günleri de aralıklarla kar yağışlarının devam etmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi gününden itibaren, Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.
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