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2020 EKYS sınavına 50 bin aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) gerçekleştirildi
 15 Mart 2020 12:57
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2020 EKYS sınavına 50 bin aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) gerçekleştirildi.

2020-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, genel yetenek ve genel kültür, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat konu başlıklarından 80 soru yöneltildi.

Soruları cevaplamak için 150 dakika süre verildi. Sınava yaklaşık 50 bin adayın başvuru yaptığı öğrenildi.

Bu arada, sınav başlamadan önce bazı görevliler maske taktı. Adaylarda, sadece el dedektörü ile arama yapıldı.

İsteyen adayların sınava maskeleri ile girmesine izin verildi.

EKYS sorularını değerlendiriyoruz
Anadolu Ajansı
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