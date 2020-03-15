CHP, MYK ve TBMM Grup Toplantısı'nı iptal etti
Cumhuriyet Halk Partisi, yarın yapılacak MYK ve sali günkü TBMM Grup Toplantısı'nın iptal edildiğini açıkladı
|15 Mart 2020 13:25
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