Moskova Mutabakatı çerçevesinde ilk ortak devriye yapıldı
MSB: İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
|15 Mart 2020 13:32
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."
Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.https://t.co/RMKrHUireC#MSB #TSK pic.twitter.com/8d2j0LDI8lT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2020
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