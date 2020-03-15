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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 724'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 113 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 13 bin 938'e ulaştı
 15 Mart 2020 13:39
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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 724'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 113 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 724'e, vaka sayısı ise 13 bin 938'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 113 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 724'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1209 artarak 13 bin 938'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 4 bin 590 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Anadolu Ajansı
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