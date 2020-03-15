9 Avrupa ülkesine olan uçuş müsaadesi öne çekildi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir
|15 Mart 2020 14:03
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 9 Avrupa ülkesine 17 Mart'a kadar verilen uçuş müsaadesinin öne çekildiğini duyurdu.
SHGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir."
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