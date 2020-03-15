İspanya'da koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu: Ezequiel Garay
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
|15 Mart 2020 14:11
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım." ifadelerini kullandı.
Garay, La Liga'da koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
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