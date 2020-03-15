Yoğun bakım ve palyatif bakım hasta ziyaretleri yasaklandı
|15 Mart 2020 14:15
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede genişletilen tedbirler kapsamında, hastanelerin yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalar için ziyaretleri yasaklandı.
Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen resmi yazıda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın Türkiye'ye gelişinin önemli ölçüde engellenebildiği vurgulandı.
Yurt genelinde alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik yeni uygulamalar şu şekilde sıralandı:
"Hastanede yapılan ziyaretlerin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmemesi, mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi, yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması, hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması."
Valiliklere gönderilen yazıda ayrıca, önerilerin tüm sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğrencilerin yurt ücretleri geri ödenecek
15 Mart 2020 14:40
|9 Avrupa ülkesine olan uçuş müsaadesi öne çekildi
15 Mart 2020 14:03
|Ankara Valisinden umreden dönen vatandaşlara ilişkin açıklama
15 Mart 2020 13:46
|Umreden Ankara'ya gelen kafile gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor
15 Mart 2020 13:37
|Şehit ve gazi ailelerine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldular
15 Mart 2020 13:35
|Moskova Mutabakatı çerçevesinde ilk ortak devriye yapıldı
15 Mart 2020 13:32
|THY'den 9 ülkeye sefer durdurma kararı
15 Mart 2020 12:47
|EKYS sorularını değerlendiriyoruz
15 Mart 2020 12:45
|Bakan Koca'dan umreden gelenlere yönelik tedbir açıklaması
15 Mart 2020 12:38
|Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin
15 Mart 2020 11:43