1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji'den 9 il için kar yağışı ve zirai don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kar yağışı ve zirai don uyarısında bulunuldu.
 15 Mart 2020 15:01
Yazdır
Meteoroloji'den 9 il için kar yağışı ve zirai don uyarısı

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kar yağışı ve zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışların, yarın sabah bölge genelinde karla karışık yağmura, devamında kar yağışına dönüşeceği bildirildi.

Kar yağışının yer yer kuvvetli olması, yükseklerde 20 santimetre ve üstünde kar kalınlığı beklendiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'taki kar yağışının, 18 Mart'ta gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

Öte yandan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 16 Mart'tan itibaren 5 şehirde zirai don beklendiği bildirilen açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlara gerekli tedbirleri almaları uyarısı yapıldı.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da, bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Salı ve çarşamba günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiyeci toprağa verildi
15 Mart 2020 17:07		 Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti
15 Mart 2020 16:53
Polonya'daki Türk vatandaşları tahliye edilecek
15 Mart 2020 16:26		 Muhtar fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
15 Mart 2020 15:50
108 yıl sonra 30 şehidin mezarına ulaşıldı
15 Mart 2020 15:09		 Virüs fırsatçılığı... Üç günde % 100 zam!
15 Mart 2020 14:07
Çekirge istilası Türkiye'ye gelir mi?
15 Mart 2020 12:23		 Otobüs firmaları: 3 ayda satacağımız biletleri 3 günde sattık
15 Mart 2020 11:26
Hayrettin Karaman: Cemaatle namaz ve Cuma namazı ertelenmeli
15 Mart 2020 10:36		 Sosyal medya söylentisi bir ürünün daha satışını arttırdı
15 Mart 2020 10:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:07 - Çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiyeci toprağa verildi17:02 - İkinci el pazarında alıcı da, satıcı da fiyatlardan yakınıyor16:57 - Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı16:53 - Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti16:48 - Millet Kütüphanesi de 30 Mart'a kadar kapatılacak16:43 - Umreden dönen yolcular Konya'da yurtlara yerleştiriliyor16:38 - Başkentte seyyar dezenfekte istasyonu16:34 - Vali Şahin: 1800 kişiyi misafir ediyoruz, 1700 kişiyi bekliyoruz16:29 - İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 228'e yükseldi16:26 - Polonya'daki Türk vatandaşları tahliye edilecek
16:25 - Uşak'ta ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 13 gözaltı16:21 - Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti16:17 - Spor Bakanlığından 'yurt kapasiteleri' açıklaması16:12 - Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi dezenfekte edildi16:08 - Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 160 bine yaklaştı16:04 - Güçlü bağışıklık sistemi için uzmanlardan 'altın tavsiyeler'16:00 - Sehven öğrenci devamsızlığı girilen yetiştirme kursu kapatılır mı?15:50 - Muhtar fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzinin saltanatı 5 gün sürecek
Çin'de, Kovid-19'a yakalanan hasta, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı
Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler
Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Öğrencilerin yurt ücretleri geri ödenecek
Bir virüs önlemi daha... Vergi memurları evlere gidecek
Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nedir bu BES 2
koronafobi 1
geceye bir şiir bırak 2
the walking dead 1
ahmet telli 1
otogarın ana baba günü olması 1
corona virüsü türkiye'de 1
Popülizm 1
okulların tatil edilmesi 2
ece erken 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam